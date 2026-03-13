Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 марта: где сбои в России

Сегодня, 13 марта, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 13 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 13 марта, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 13 марта поступило от пользователей МТС. Порядка 40% жалоб об отсутствии связи приходится на Москву, 11% — на Краснодарский край, 6% — на Новосибирскую и Свердловскую области, 5% — на Алтайский край, 3% — на Татарстан, Санкт-Петербург, Пензенскую, Самарскую и Иркутскую области, 2% — на Ставрополье, Северную Осетию, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Омскую, Челябинскую, Смоленскую, Нижегородскую, Томскую и Оренбургскую области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 13 марта

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Отключение мобильного интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

Жители Москвы жалуются на сбои в работе мобильного интернета на протяжении нескольких дней. Операторы на фоне сбоев заявили, что «проблема не на их стороне».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отключения связи, которые фиксировали на протяжении прошлой недели в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

«Информация на этот счет заблаговременно представлялась. <...> Связано это все, собственно, наверное, с главной необходимостью — обеспечением безопасности», — отметил он.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 13 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 176 украинских беспилотников над российскими регионами.

Фото: МО РФ

Когда снимут ограничения с мобильного интернета

По словам Дмитрия Пескова, ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов объяснил, что решения о снятии ограничений принимаются исходя из обстановки, которая складывается на территории РФ.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — уточнил он.

Как оставаться на связи в период ограничений интернета

Пользователи iPhone в случае проблем с интернетом могут воспользоваться iMessage, заявил NEWS.ru эксперт в области IT председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«iMessage — это отдельный мессенджер для iPhone, у которого существует множество способов для передачи сообщения, даже через спутник. Поэтому, наверное, сейчас он может иногда срабатывать в зависимости от того, что происходит с сетью сотовых операторов. В целом он тоже завязан на интернет, поэтому сложности все равно могут быть. В данный момент в Москве нет никаких трудностей с голосовой сотовой связью. Все дозваниваются. Что касается мобильного интернета, то с ним глобальная проблема, и ее никак не решить. Также актуально использование СМС-сообщений», — сообщил он.

В период сбоев россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, на работу которых не влияют ограничения.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

