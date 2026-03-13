Известный хирург оценил внешность Джима Керри в свете обвинений в пластике Хирург Терри Дуброу защитил актера Джима Керри после обвинений в пластике

Известный пластический хирург Терри Дуброу выступил в защиту 64-летнего актера Джима Керри после обвинений в пластических операциях. В своем комментарии для подкаста актрисы Тори Спеллинг misSpelling врач отметил, что внешность актера меняется со временем, и призвал фанатов быть добрее.

Я по-прежнему считаю, что он отлично выглядит. Он своего рода наше национальное комедийное достояние. Не могли бы мы быть немного добрее? — прокомментировал Дуброу.

Хирург отметил, что поклонники привыкли видеть звезду всегда молодым, однако это не должно становиться предметом массовых обсуждений его внешности. Врач также не смог подтвердить, была ли у Керри операция, но отметил, что послеоперационные отеки могут временно влиять на внешность.

Ранее визажист Алексис Стоун поддержал фанатскую теорию о замене Джима Керри на премии «Сезар», появившись на церемонии в образе актера. Он опубликовал фотографии с маской Керри, подписав их «Алексис Стоун в роли Джима Керри в Париже». Пользователи восхитились его работой, а некоторые предположили, что маска создана с помощью искусственного интеллекта. Ранее Стоун уже перевоплощался в Марка Цукерберга, Билли Айлиш и других знаменитостей.