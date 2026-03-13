Главу подпольного онлайн-казино задержали в российском городе

Главу подпольного онлайн-казино задержали в Санкт-Петербурге, в офисе организатора прошли обыски, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По предварительной информации, владельцы получили доход в размере около 13 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Мои коллеги из Санкт-Петербурга пресекли деятельность нелегального онлайн-казино. Задержаны предполагаемый организатор криминального бизнеса, а также руководитель финансового подразделения, — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о казино Mostbet и его основателе Сергее Л. Бывшая букмекерская контора нелегально работала четыре года. В материале сказано, что всех топ-менеджеров компании увезли на допрос. Контора официально прекратила работу после начала СВО в 2022 году. Однако запрет деятельности в РФ не помешал руководству работать в близлежащих странах — среди них Казахстан, Турция, Азербайджан, Киргизия и Украина. При этом главный офис остался в Северной столице России. Сам Сергей — брат Дениса Л., который основал международное digital-агентство AdsProfit.

Ранее стало известно, что, по данным аналитического центра ВЦИОМ, больше половины граждан России (55%) не поддерживают идею легализации онлайн-казино. Только 30% респондентов поддержали такую идею, еще 15% затруднились с ответом.