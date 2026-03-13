Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 16:13

Россияне выбрали самые эффективные меры борьбы с алкогольной зависимостью

Социолог Селезнев: россияне назвали медпомощь ключом к борьбе с алкоголизмом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россияне назвали развитие медицинской помощи и реабилитации одной из наиболее эффективных мер борьбы с алкоголизмом, заявил НСН руководитель отдела анализа социально-политических процессов Института социально-политических исследований РАН Игорь Селезнев. Согласно проведенному исследованию, люди считают, что решению этой проблемы также поспособствуют запрет рекламы спиртных напитков и популяризация здорового образа жизни.

С точки зрения наших респондентов, в первую очередь назывались такие меры по борьбе с алкоголизмом, как создание здорового образа жизни (78%), повышение качества и доступности медицинской помощи и реабилитации лиц с алкогольной зависимостью (67%), недопущение рекламы алкогольной продукции и пропаганды потребления алкоголя (64%), борьба с нелегальной продажей алкоголя (61%), повышение возрастного ценза при продаже алкоголя с 18 до 21 года (44%), — рассказал Селезнев.

По его словам, в качестве дополнительных мер россияне (42%) выбрали запрет «наливаек» в жилом фонде. Кроме того, по мнению граждан, разрешение торговать спиртным только в специализированных магазинах и ограничение часов продажи алкоголя также принесут пользу. Эти два варианта понравились 38% и 27% респондентов соответственно.

Ранее психиатр-нарколог Антон Рудковский заявил, что комбинированное употребление спиртных напитков и наркотических веществ кратно отягощает течение алкогольной зависимости. По его словам, главная опасность таких сочетаний кроется в так называемом синергетическом эффекте.

