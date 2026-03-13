«Полностью исчез»: Трамп сделал тревожное заявление об Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате американских ударов Военно-морские силы Ирана фактически перестали существовать. В интервью Fox News американский лидер отметил, что флот Исламской Республики теперь состоит лишь из одного корабля, которому осталось «недолго».

Их (иранский. — NEWS.ru) флот полностью исчез. Насколько нам известно, он просто пропал. Возможно, у них остался один корабль. Мы его разыскиваем. Существовать ему недолго, — сказал Трамп.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Трамп может запросить поддержку у Евросоюза в случае продолжительной войны с Ираном. По его мнению, ЕС положительно отнесется к этой просьбе, чтобы предотвратить усиление связей между американским лидером и Россией. Он подчеркнул, что будущее Ирана и в целом Ближнего Востока волнует Европу меньше, чем судьба Украины.