13 марта 2026 в 17:32

«Полностью исчез»: Трамп сделал тревожное заявление об Иране

Трамп: иранский флот практически полностью уничтожен

Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате американских ударов Военно-морские силы Ирана фактически перестали существовать. В интервью Fox News американский лидер отметил, что флот Исламской Республики теперь состоит лишь из одного корабля, которому осталось «недолго».

Их (иранский. — NEWS.ru) флот полностью исчез. Насколько нам известно, он просто пропал. Возможно, у них остался один корабль. Мы его разыскиваем. Существовать ему недолго, — сказал Трамп.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Трамп может запросить поддержку у Евросоюза в случае продолжительной войны с Ираном. По его мнению, ЕС положительно отнесется к этой просьбе, чтобы предотвратить усиление связей между американским лидером и Россией. Он подчеркнул, что будущее Ирана и в целом Ближнего Востока волнует Европу меньше, чем судьба Украины.

Увеличилось число жертв атаки ВСУ на Брянск
«Трещит по швам»: Слуцкий перечислил причины развала Евросоюза
Двое жителей Курской области пострадали от атаки ВСУ
Убийство на 8 Марта и рабы в коровнике: главные ЧП за неделю
Саудовская Аравия резко сократила добычу нефти
Иран заявил о самом мощном обстреле Израиля с начала операции
Политолог ответил, могут ли США компенсировать ОАЭ ущерб из-за атак Ирана
«Заключат сделку до июля»: раскрыт хитрый план Трампа по завершению СВО
Две страны выразили солидарность с Турцией в связи с атаками ее территории
Объединение создателей «Кириешек» признали террористами
Военная база США содрогнулась от серии ударов иранских ракет
Раскрыто содержание переговоров Лаврова с гендиректором МАГАТЭ
ФАС назвала сумму необоснованных тарифов в России
В Одессе накрыли масштабную схему переправки уклонистов
Над российскими регионами сбили четыре десятка дронов
Гитара фронтмена Pink Floyd стала самой дорогой в мире
В Иране раскрыли, сколько женщин и детей загубили атаки США и Израиля
Сын украинского банкира устроил страшную расправу над отцом в Италии
Совбез отчитался о завершении внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии
Названо неочевидное условие, при котором возможен распад Евросоюза
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

