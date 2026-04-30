VK Tech представил платформу для разработки и запуска ИИ-агентов

VK Tech представил платформу VK AI Space для разработки и запуска ИИ-агентов. Платформа базируется на крупных языковых моделях, среди которых — собственные разработки VK, обученные на российских данных, популярные открытые модели, а также множество ML-моделей для разнообразных задач, таких как распознавание аудио и компьютерное зрение.

2026 год — переломный для агентного ИИ в корпоративном сегменте. К 2028 году, по оценке Gartner, 33% бизнес-софта будет содержать агентные возможности. При этом, по данным MIT, до 95% корпоративных GenAI-пилотов не дают измеримой отдачи: компании опасаются делегировать автономному агенту реальные действия в ИТ-системах. Мы закрыли этот барьер изолированным контуром на уровне инфраструктуры и сквозной наблюдаемостью каждого шага, — рассказал руководитель направления искусственного интеллекта VK Tech Роман Стятюгин.

Благодаря взаимодействию с корпоративными системами VK Tech, сотрудники могут быстро внедрять ИИ-решения в свою рабочую среду, например, создавать ИИ-ботов прямо в VK WorkSpace. Основная характеристика VK AI Space заключается в наличии отдельного контура для каждого агента.

Компания заранее определяет, к каким системам и данным может обращаться агент, какие действия ему разрешены, а какие запрещены. Он получает задание и выполняет его самостоятельно: разрабатывает план действий, взаимодействует с корпоративными инструментами и адаптируется к новой информации.

