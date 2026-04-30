30 апреля 2026 в 15:05

VK Tech представил платформу для разработки и запуска ИИ-агентов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
VK Tech представил платформу VK AI Space для разработки и запуска ИИ-агентов. Платформа базируется на крупных языковых моделях, среди которых — собственные разработки VK, обученные на российских данных, популярные открытые модели, а также множество ML-моделей для разнообразных задач, таких как распознавание аудио и компьютерное зрение.

2026 год — переломный для агентного ИИ в корпоративном сегменте. К 2028 году, по оценке Gartner, 33% бизнес-софта будет содержать агентные возможности. При этом, по данным MIT, до 95% корпоративных GenAI-пилотов не дают измеримой отдачи: компании опасаются делегировать автономному агенту реальные действия в ИТ-системах. Мы закрыли этот барьер изолированным контуром на уровне инфраструктуры и сквозной наблюдаемостью каждого шага, — рассказал руководитель направления искусственного интеллекта VK Tech Роман Стятюгин.

Благодаря взаимодействию с корпоративными системами VK Tech, сотрудники могут быстро внедрять ИИ-решения в свою рабочую среду, например, создавать ИИ-ботов прямо в VK WorkSpace. Основная характеристика VK AI Space заключается в наличии отдельного контура для каждого агента.

Компания заранее определяет, к каким системам и данным может обращаться агент, какие действия ему разрешены, а какие запрещены. Он получает задание и выполняет его самостоятельно: разрабатывает план действий, взаимодействует с корпоративными инструментами и адаптируется к новой информации.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» предоставила пользователям личных профилей возможность подключить сервис «VK Донат» и получать доход от эксклюзивного контента. Ранее эта функция была доступна только для сообществ.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

