Более 30 беспилотников лишились «крыльев» в Ростовской области Слюсарь: более 30 БПЛА сбиты в пяти районах Ростовской области

В ночь на 21 мая российские силы противовоздушной обороны уничтожили более трех десятков беспилотных летательных аппаратов в пяти районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Из-за падения обломков возникли два лесных пожара в Шолоховском районе, которые впоследствии удалось ликвидировать. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Уничтожено более трех десятков БПЛА в пяти районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Шолоховском. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Шолоховском районе в Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара, — написал Слюсарь в своих социальных сетях.

Экстренные службы продолжают работать на территории региона. Информации о возможных пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что верхние этажи 24-этажного многоквартирного дома получили повреждения при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону 20 мая. При ударе ВСУ погибших нет, информация о пострадавших уточняется. Слюсарь отметил, что получившие повреждения этажи еще не ввели в эксплуатацию. По его словам, оперативные службы экстренно приступили к работе на месте происшествия. Опасность БПЛА в регионе сохраняется.