Стало известно, кому из россиян повысят пенсию с 1 июня Депутат Гаврилов: с 1 июня пенсии повысят тем, кому в мае исполнилось 80 лет

Сразу несколько категорий граждан РФ получат прибавку к пенсии с 1 июня, в их числе те, кому в мае исполнилось 80 лет, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член КПРФ Сергей Гаврилов. По его словам, автоматическое удвоение фиксированной выплаты также ждет пенсионеров, которым впервые установили первую группу инвалидности.

Кому в России повысят пенсию с 1 июня? Прибавку получат сразу несколько категорий пенсионеров. По двум из четырех оснований может потребоваться заявление с подтверждающими документами, остальные начисления СФР делает без обращения. Первое основание касается граждан, которым в мае исполнилось 80 лет. Автоматически удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 9584 рублей до 19 169 рублей. Второе основание относится к пенсионерам, которым в мае впервые установили первую группу инвалидности. Фиксированная выплата удваивается по тому же механизму, — пояснил Гаврилов.

Третье основание для получения прибавки к пенсии возникает у граждан, которые в мае подали в СФР заявление о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев. За каждого начисляется треть фиксированной выплаты, то есть 3194 рубля 90 копеек. Четвертое основание появляется у неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности, у которых в мае подтвержден стаж не менее 30 лет работы по профессиям и должностям из перечня правительства РФ, утвержденного постановлением от 29 ноября 2018 года. Фиксированная выплата повышается на 25%, что в 2026 году дает 2396 рублей 17 копеек дополнительно к ежемесячной пенсии, — заключил Гаврилов.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Андрей Гусев заявил, что нескольким категориям граждан увеличат размер пенсий с 1 августа. Он отметил, что россияне получат прибавку к накопительным выплатам в размере 19,3%.