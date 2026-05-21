Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 06:20

Стало известно, кому из россиян повысят пенсию с 1 июня

Депутат Гаврилов: с 1 июня пенсии повысят тем, кому в мае исполнилось 80 лет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сразу несколько категорий граждан РФ получат прибавку к пенсии с 1 июня, в их числе те, кому в мае исполнилось 80 лет, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член КПРФ Сергей Гаврилов. По его словам, автоматическое удвоение фиксированной выплаты также ждет пенсионеров, которым впервые установили первую группу инвалидности.

Кому в России повысят пенсию с 1 июня? Прибавку получат сразу несколько категорий пенсионеров. По двум из четырех оснований может потребоваться заявление с подтверждающими документами, остальные начисления СФР делает без обращения. Первое основание касается граждан, которым в мае исполнилось 80 лет. Автоматически удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 9584 рублей до 19 169 рублей. Второе основание относится к пенсионерам, которым в мае впервые установили первую группу инвалидности. Фиксированная выплата удваивается по тому же механизму, — пояснил Гаврилов.

По его словам, тем, кто в мае подал заявление о перерасчете из-за появления нетрудоспособных иждивенцев, добавят по трети фиксированной выплаты за каждого. Депутат отметил, что для неработающих пенсионеров с 30-летним стажем в сельской местности выплата вырастет на четверть.

Третье основание для получения прибавки к пенсии возникает у граждан, которые в мае подали в СФР заявление о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев. За каждого начисляется треть фиксированной выплаты, то есть 3194 рубля 90 копеек. Четвертое основание появляется у неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности, у которых в мае подтвержден стаж не менее 30 лет работы по профессиям и должностям из перечня правительства РФ, утвержденного постановлением от 29 ноября 2018 года. Фиксированная выплата повышается на 25%, что в 2026 году дает 2396 рублей 17 копеек дополнительно к ежемесячной пенсии, — заключил Гаврилов.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Андрей Гусев заявил, что нескольким категориям граждан увеличат размер пенсий с 1 августа. Он отметил, что россияне получат прибавку к накопительным выплатам в размере 19,3%.

Власть
россияне
пенсионеры
выплаты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Солнцепеки» выжгли ВСУ в Сумской области: успехи ВС РФ к утру 21 мая
В Европе отреагировали на проведение Россией учений ядерных сил
Над Калугой «закрыли небо»
«Объятья Китая»: на Западе озвучили, о чем говорит поездка Путина в Пекин
Врач назвала домашнее блюдо с высоким содержанием коллагена
Лавров рассказал, какими стали Зеленский и ЕС за почти год после Анкориджа
«Болезненные уступки»: Украине обозначили условия завершения конфликта
Молодежи рассказали о грозных последствиях недосыпа
Долги мужа, карьера, слова об уехавших артистах: как живет Светлана Иванова
Архитектор рассказала, как без большого бюджета преобразить дом к лету
Раскрыто, какие вооружения РФ может применить при угрозе нацбезопасности
Подбор ключей для ЕГЭ, звонок из Минобра: новые схемы мошенников в 2026-м
Более 30 беспилотников лишились «крыльев» в Ростовской области
В НАТО предупредили о реакции Альянса на применение ядерного оружия
Названы пять скрытых психологических причин прокрастинации
Стало известно, кому из россиян повысят пенсию с 1 июня
Жители Молдавии возмутились тратами властей на Галкина
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 мая
Российские гаубицы превратили в пыль опорный пункт ВСУ
Как возместить ущерб от атаки БПЛА: пошаговая инструкция для пострадавших
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.