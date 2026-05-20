20 мая 2026 в 10:28

Объем кредитов населению в России обновил исторический максимум

ОКБ: портфель кредитов россиян достиг рекордных 37,4 трлн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Портфель розничных кредитов в России по итогам первого квартала 2026 года достиг рекордных 37,4 трлн рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем кредитования населения увеличился более чем на 1,6 трлн рублей.

В четвертом квартале 2025 года показатель находился на уровне 37,11 трлн рублей, а в первом квартале прошлого года составлял 35,77 трлн рублей. Количество заемщиков, имеющих хотя бы один действующий кредит, достигло 47,6 млн человек. Это выше показателя четвертого квартала прошлого года, когда их число составляло 47,2 млн человек, однако ниже уровня первого квартала 2025 года — 48,9 млн человек.

В ОКБ уточнили, что максимальный уровень закредитованности населения был зафиксирован в третьем квартале 2024 года. Тогда число заемщиков достигало 49,7 млн человек. Среднее количество кредитов на одного заемщика сохраняется на уровне 2,2 кредита уже второй квартал подряд. Наибольшее значение этого показателя также было зафиксировано в третьем квартале 2024 года — 2,3 кредита на человека.

Ранее лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru заявил, что граждан необходимо обеспечить доступными кредитами, чтобы они смогли выбираться из долговой ямы. По его словам, для реализации инициативы государству стоит рассмотреть создание специализированного банка.

Экономика
кредиты
кредитование
россияне
