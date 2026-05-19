19 мая 2026 в 09:59

МФО решили начать «революцию» в своей сфере

МФО начали перестраивать бизнес из-за ограничений оценки доходов заемщиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Микрофинансовые организации (МФО) вынуждены пересматривать бизнес-модели и обновлять продуктовые линейки из-за новых правил оценки заемщиков при выдаче займов до 50 тыс. рублей, сообщают «Ведомости». С 1 января 2026 года МФО и банкам запрещается учитывать доходы, которые клиенты указывают самостоятельно. В расчет могут приниматься только официальные подтверждающие документы.

Генеральный директор «Альфа-денег» Олег Гришин сообщил, что с 2027 года кредитные организации также будут обязаны проводить биометрическую идентификацию клиентов при оформлении онлайн-займов. Он отметил, что сейчас микрофинансовые компании одновременно работают с несколькими требованиями Банка России, включая более жесткий расчет долговой нагрузки и установленные лимиты полной стоимости кредита. Также учитывается ограничение максимальной переплаты уровнем в 100%.

Глава «Займера» Роман Макаров, комментируя решения МФО, заявил, что основной сложностью периода 2025–2027 годов стало резкое внедрение большого числа изменений в сжатые сроки. По его словам, из-за этого ситуация на рынке микрофинансирования остается нестабильной.

Ранее эксперт НИФИ Минфина России Мария Иваткина заявила, что при оформлении микрозайма важно не спешить, сохранять внимательность и критическое отношение к условиям договора. Это помогает избежать навязывания дополнительных услуг со стороны МФО, отметила она.

