Россиянам дали советы, как избежать навязывания услуг от МФО Журналистка Иваткина призвала не торопиться во время оформления микрозайма

Во время оформления микрозайма важно не торопиться, сохранять внимательность и критическое мышление — такой подход позволит избежать навязывания дополнительных услуг от МФО, посоветовала в беседе с «Финансами Mail» журналистка и эксперт НИФИ Минфина России Мария Иваткина. Она предупредила, что финансовые организации могут прописать в договоре расклады Таро, гороскопы, натальные карты, расшифровку снов, подбор аналогов лекарств и другие опции.

Главное правило: не торопитесь. Навязывание услуг чаще всего происходит при подписании документов одной электронной подписью — вы даже не заметили, как согласились на то, чего не хотели, — отметила Иваткина.

Эксперт уточнила, что навязать дополнительную услугу могут при оформлении или продлении займа, а также при попытке погасить долг. Если человек согласился на лишние опции, он вправе воспользоваться «периодом охлаждения». Закон дает 30 дней, чтобы отказаться от услуг без потерь. Для этого достаточно написать заявление в МФО.

Ранее аналитик Антон Рогачевский заявил, что в случае гипотетического закрытия рынка МФО граждане смогут прибегнуть к альтернативным инструментам заимствования, таким как частные кредиты или займы у работодателя. Еще один вариант — оформление гражданского кредита, отметил он.