В Армении привлекают возвращающихся в страну граждан к военным сборам МО Армении подтвердило привлечение возвращающихся граждан к военным сборам

Министерство обороны Армении подтвердило, что гражданам, возвращающимся в страну, вручаются повестки для участия в 25-дневных военных сборах. Это касается приезжающих из всех государств.

В ведомстве пояснили, что военная полиция на пограничных пунктах осуществляет службу в рамках предоставленных законом полномочий. Это делается для поддержки военных комиссариатов при регистрации подлежащих воинской службе граждан, их призыве и вовлечении в подготовку резервистов.

Оппозиционные деятели уже заявляли, что таким образом власти пытаются запугать людей. Им могут помешать участвовать в предстоящих 7 июня парламентских выборах.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств заявил, что у России есть одна просьба к Армении — провести референдум о возможном вступлении страны в ЕС в ближайшее время. Он призвал провести голосование по этому вопросу как можно быстрее.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ заметила, что Россия не намерена оплачивать путь Армении в Евросоюз, который занимается поддержкой Киева. Она подчеркнула, что Еревану придется определиться со своим внешнеполитическим курсом, поскольку усидеть на двух стульях между Евразийским экономическим союзом и ЕС не получится.