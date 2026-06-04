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04 июня 2026 в 12:28

Захарова предупредила, что Армении не удастся усидеть на двух стульях

Захарова заявила, что Россия не будет оплачивать путь Армении в Евросоюз

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Россия не намерена оплачивать путь Армении в Евросоюз, который занимается поддержкой Киева, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ. Она подчеркнула, что Еревану придется определиться со своим внешнеполитическим курсом, поскольку усидеть на двух стульях между Евразийским экономическим союзом и ЕС не получится, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы не собираемся оплачивать дорогу в Европейский союз. Это объединение проводит в отношении и нашей страны, и других стран мира откровенно враждебную линию и поддерживает киевских террористов. Не просто поддерживает, а финансирует, — напомнила Захарова.

Ранее вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что запреты на ввоз, которые Россия приняла в отношении части продукции из Армении, — это нормальный рабочий процесс, а не ограничительные действия. По его словам, это стандартная процедура, связанная с поступлением свежего урожая и новой продукции.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что первую партию товаров, запрещенных к ввозу в Россию, уже отправили на другие рынки, включая страны Евросоюза. Он отметил, что бизнес-делегации работают и ни один товар не останется невостребованным.

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