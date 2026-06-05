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05 июня 2026 в 00:06

В российском регионе объявили опасность БПЛА

Миляев: в Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Социальные сети
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В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. Он призвал сограждан сохранять спокойствие.

Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112, — написал губернатор.

Ранее мужчина погиб в деревне Лещиновке Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ. Снаряд упал прямо на частный дом. Утром 4 июня сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили более 270 дронов. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглось 11 регионов страны.

До этого стало известно, что мужчина пострадал в результате взрыва дрона ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области. FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия в селе Вознесеновка. Мужчина получил минно-взрывную травму и ранения грудной клетки.

Также Вооруженные силы Украины нанесли более 20 ударов беспилотниками по территории тепловой электростанции рядом с Запорожской АЭС, сообщается в официальном канале станции в мессенджере МАКС. По данным атомщиков, в атаке участвовали БПЛА тяжелого типа.

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