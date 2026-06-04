ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 22:34

Зеленский написал открытое письмо Путину: что он предложил президенту РФ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину. Что он предложил, как отреагировали в Кремле?

Что Зеленский написал в письме Путину

Зеленский сообщил, что Киев предлагает Москве завершить конфликт. В письме он призвал Путина начать прямые переговоры и организовать личную встречу для обсуждения прекращения военных действий.

«Украина предлагает закончить эту войну. Надо сделать это честно, достойно», — говорится в обращении.

Зеленский заявил, что Киев готов прекратить огонь на время переговоров. Контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могут взять на себя США. Украина также предлагает обмен военнопленными по схеме «всех на всех» и возвращение гражданского населения, включая детей. После этого, как считает Зеленский, сторонам необходимо будет обсудить долгосрочные гарантии безопасности.

В письме Зеленский также предложил наметить конкретную дату встречи, которая, с его слов, могла бы состояться в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По его мнению, в дальнейшем к двустороннему формату могли присоединиться США и европейские государства в качестве потенциальных гарантов будущих соглашений.

Как в Кремле отреагировали на письмо Зеленского, видел ли его Путин

В Кремле ознакомились с письмом Владимира Зеленского, адресованным президенту России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, мы видели. Он его опубликовал в момент мероприятия у президента», — сказал Песков журналистам, комментируя письмо Зеленского.

При этом, по словам представителя Кремля, Путин пока не ознакомился с содержанием письма.

«Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь главы Российской Федерации подчеркнул, что Владимир Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет встретиться с Путиным.

«Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что, если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», — сказал Песков.

Читайте также:

«Полк смерти» под Сумами и «купол» над Киевом: новости СВО на вечер 4 июня

Террор ВСУ против поездов: атаки в ЛНР и Крыму 4 июня, сколько жертв

Атака на пассажирский поезд, удар по ТЭС, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 4 июня

Россия
Владимир Зеленский
Владимир Путин
письма
обращения
Украина
конфликт на Украине
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США ввели санкции против семьи Фиделя Кастро
В США одобрили новый антироссийский проект
Морпехи ВСУ сдаются в попытке заткнуть дыры под Харьковом
Хинштейн раскрыл важность освобождения Курской области от ВСУ
Названы ошибки при оформлении кредита, чреватые статьей УК РФ
Школьникам и родителям дали советы в период сдачи ЕГЭ
«В Казани будет сложнее»: ЦСКА забирает второй матч финала Единой лиги ВТБ
Раскрыто, сколько выручил Крым от продажи активов украинских олигархов
FPV-дрон ликвидировал украинского командира в ДНР
Жители Изюма и Славянска пожаловались на вымогательство со стороны «Азова»
Русофобия, измены мужа, ссоры с Пугачевой и Талызиной: где сейчас Брыльска
Могли остаться только кости и черепа: почему закрыли зону поиска Усольцевых
«Никаких Tomahawk»: в РФПИ прокомментировали решение США против ФРГ
Лавров раскрыл, что Грузия потеряет в составе Евросоюза
В двух регионах РФ зафиксирована средняя зарплата выше 200 тыс. рублей
Лавров обратился к руководству Армении с призывом отвечать за свои слова
Раскрыты детали возможного визита Путина на саммит G20 в США
Некоторые российские сайты могут пополнить «белые списки»
Зачем Европа упорно ищет контактов с РФ: хочет обмануть и напасть?
Греция резко выступила против Украины
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.