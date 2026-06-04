Зеленский написал открытое письмо Путину: что он предложил президенту РФ

Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину. Что он предложил, как отреагировали в Кремле?

Что Зеленский написал в письме Путину

Зеленский сообщил, что Киев предлагает Москве завершить конфликт. В письме он призвал Путина начать прямые переговоры и организовать личную встречу для обсуждения прекращения военных действий.

«Украина предлагает закончить эту войну. Надо сделать это честно, достойно», — говорится в обращении.

Зеленский заявил, что Киев готов прекратить огонь на время переговоров. Контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могут взять на себя США. Украина также предлагает обмен военнопленными по схеме «всех на всех» и возвращение гражданского населения, включая детей. После этого, как считает Зеленский, сторонам необходимо будет обсудить долгосрочные гарантии безопасности.

В письме Зеленский также предложил наметить конкретную дату встречи, которая, с его слов, могла бы состояться в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По его мнению, в дальнейшем к двустороннему формату могли присоединиться США и европейские государства в качестве потенциальных гарантов будущих соглашений.

Как в Кремле отреагировали на письмо Зеленского, видел ли его Путин

В Кремле ознакомились с письмом Владимира Зеленского, адресованным президенту России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, мы видели. Он его опубликовал в момент мероприятия у президента», — сказал Песков журналистам, комментируя письмо Зеленского.

При этом, по словам представителя Кремля, Путин пока не ознакомился с содержанием письма.

«Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь главы Российской Федерации подчеркнул, что Владимир Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет встретиться с Путиным.

«Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что, если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», — сказал Песков.

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