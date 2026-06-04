Атака на пассажирский поезд, удар по ТЭС, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 4 июня

Атака на пассажирский поезд, удар по ТЭС, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 4 июня

В ночь на 4 июня над территорией России сбили более 270 украинских БПЛА. В Крыму жертвой атаки беспилотника на пассажирский поезд стал один человек, есть раненые. В Белгородской области погибли два человека. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

Силы ПВО в ночь на 4 июня ликвидировали и перехватили 272 украинских БПЛА над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областями, а также над Республикой Крым.

«Уничтожены вражеские БПЛА над территориями Азовского и Черного морей», — уточнили в Минобороны.

Сколько человек погибли и получили ранения в результате атак ВСУ

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате атаки FPV-дрона в селе Демьянки Стародубского муниципального округа была ранена мирная жительница. Женщину доставили в больницу. Накануне вечером в Почепе украинские войска ударили по специализированному транспорту энергетиков, в результате чего погиб машинист автокрана.

«БПЛА атаковали деревню Крупец Брасовского района. Это был целенаправленный удар по движущемуся гражданскому автомобилю. Ранены двое мужчин, они доставлены в больницу», — сообщил врио губернатора.

За минувшие сутки ВСУ 99 раз атаковали Белгородскую область. 119 БПЛА различного типа были сбиты и подавлены, заявил врио губернатора Александр Шуваев. По его словам, противник совершил восемь обстрелов с использованием авиации, артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также три раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА.

«К сожалению, в Грайворонском и Волоконовском округах погибли два мирных жителя. Приношу соболезнования их семьям. В Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах ранения получили три человека», — сообщил врио губернатора.

В районе села Терновое FPV-дрон нанес удар по служебному микроавтобусу. Две женщины самостоятельно обратились в Большетроицкую районную больницу. У одной из них диагностированы слепые осколочные ранения грудной клетки и лица, у другой — осколочные ранения поясничной области, сообщает оперативный штаб Белгородской области.

В Курской области было сбито 139 вражеских беспилотников, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, ВСУ 190 раз ударили из артиллерийских орудий по отселенным районам.

ПВО РФ Фото: МО РФ

«В селе Калиновка, в Рыльске вблизи заправки и в поселке Глушково пострадали мужчины. Все раненые госпитализированы — врачи оказывают им необходимую помощь», — сказал он.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Что известно об атаке украинского БПЛА на поезд в Крыму

Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки украинского дрона на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», — сообщил глава региона.

Впоследствии 13 пассажирских поездов, курсирующих между Крымом и городами материковой части России, задерживались в пути. Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, были эвакуированы в целях безопасности.

Движение по Крымскому мосту спустя семь часов было восстановлено. Расследование атаки на пригородный поезд взяла на контроль Южная транспортная прокуратура, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По словам главы Крыма, в результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе три человека погибли, еще семеро получили ранения.

В Минобороны РФ не прокомментировали эту информацию.

Как ВСУ атакуют Запорожскую область

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что 4 июня ВСУ обстреляли город Каменку-Днепровскую. Местные власти зафиксировали разрушения гражданской инфраструктуры.

«Прошлой ночью со стороны киевского режима была совершена очередная подлая атака на Энергодар. Противник применил тяжелый гексакоптер со сбросом боеприпасов. Целью стал двор многоквартирных жилых домов. Повреждения получили несколько частных автомобилей, припаркованных во дворе. Благо, пострадавших нет», — сообщил глава региона.

По его словам, на месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская ТЭС, обеспечивающая электроэнергией ЗАЭС, была атакована, сообщили в МАГАТЭ. Персонал тепловой электростанции под Энергодаром находится в укрытии из-за сильной атаки. Данный инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у представителей агентства.

«МАГАТЭ получило от ЗАЭС информацию о том, что расположенная поблизости Запорожская ТЭС, распределительное устройство которой обеспечивает электроснабжение ЗАЭС, подверглась сегодня утром массированной атаке», — отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.

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