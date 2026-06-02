Налет на нефтезавод, удар по автобусу: как ВСУ атакуют РФ 2 июня

В ночь на 2 июня над Россией сбили почти 150 украинских БПЛА. В Белгородской и Курской областях погибли мирные жители, на Кубани загорелся нефтеперерабатывающий завод. В ЛНР под ударом ВСУ оказался рейсовый автобус, среди пострадавших есть ребенок. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

Силы ПВО в ночь на 2 июня сбили 148 украинских БПЛА над регионами России, передает пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, беспилотники нейтрализовали в девяти регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

«БПЛА уничтожили в Белгородской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Курской, Ростовской и Смоленской областях. Кроме того, беспилотники сбили в Краснодарском крае и в Крыму», — рассказали в военном ведомстве.

Сколько человек погибли и получили ранения в результате атак ВСУ

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки ВСУ 68 раз атаковали регион. Ударам подверглись Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа. Противник десять раз применил авиацию и артиллерию, БПЛА два раза сбросили взрывные устройства.

«В Белгородском округе погиб мирный житель. Приношу свои искренние соболезнования его семье, родным и близким. Мы скорбим вместе с вами. Также получили ранения семь человек, двое будут проходить лечение амбулаторно», — сообщил Шуваев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БПЛА ВСУ атаковал частный дом в селе Бочковка, заявили в региональном штабе. В результате удара 11-летний мальчик получил множественные осколочные ранения ног. В доме были повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка.

Накануне в селе Новая Деревня FPV-дрон сдетонировал на автобусной остановке. Четверо мужчин с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями разных частей тела попутным транспортом были доставлены в больницу № 2 Белгорода. Одному пострадавшему провели операцию, двое других находятся в профильном отделении больницы, четвертого выписали на амбулаторное лечение.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что за сутки в регионе были сбиты 111 вражеских беспилотников различного типа. ВСУ 120 раз применили артиллерию по отселенным районам. Беспилотники девять раз сбросили взрывные устройства на область.

Хинштейн также рассказал, что в селе Щекино вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль.

«К огромной скорби, погиб мирный житель. Геннадию Васильевичу было 53 года. Искренние соболезнования семье и близким», — написал Хинштейн.

По его словам, накануне поздно вечером дрон атаковал 76-летнего жителя поселка Глушково, ехавшего на велосипеде. Мужчина попытался увернуться от БПЛА, в результате чего упал и сломал голень на левой ноге. Впоследствии его доставили в центральную районную больницу.

Средства ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников в Севастополе, заявил губернатор города Михаил Развожаев в МАКСе. По его словам, никто не пострадал. При этом один БПЛА повредил крышу частного дома.

«В Севастополе военные отразили ночью две атаки ВСУ. Сбито семь БПЛА в Балаклавском районе и в районе Фиолента, преимущественно над морем», — подчеркнул Развожаев.

В Минобороны РФ не прокомментировали эти сведения.

ПВО РФ

На Кубани в результате атаки украинского беспилотника загорелся НПЗ

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание после атаки беспилотного летательного аппарата, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — рассказали в оперштабе.

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на территории многоквартирного дома. Пострадавших нет, отметили в оперштабе.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Что известно об атаках ВСУ на Луганскую Народную Республику

Украина продолжает террор против жителей ЛНР, отметил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере МАКС. Утром 2 июня вражеский БПЛА атаковал рейсовый автобус.

«Под ударом оказался рейсовый автобус Рубежное — Кременная, следовавший через Кременную. В результате этого подлого преступления пострадали три человека», — сказал он.

По словам Пасечника, ВСУ нанесли удар по частному сектору Стаханова, в результате чего двое мужчин получили ранения. Они были доставлены в городскую больницу.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления. Сотрудники СК России по ЛНР фиксируют преступления киевского режима», — заметил Пасечник.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

