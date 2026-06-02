Два человека получили ранения при атаке ВСУ на частный сектор в ЛНР

Двое мужчин ранены в результате атаки ВСУ на частный сектор Стаханова в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере МАКС. Пострадавшие госпитализированы.

Также губернатор рассказал, что утром беспилотник атаковал гражданский транспорт — под ударом оказался рейсовый автобус, следовавший через Кременную. В результате пострадали три человека.

Еще один удар неонацисты нанесли по частному сектору Стаханова. Ранения получили двое мужчин. Они доставлены в городскую больницу, — написал он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в преддверии Дня защиты детей в результате атак ВСУ погибли трое несовершеннолетних, еще восемь детей получили ранения. По его словам, за последнюю неделю жертвами атак стали 35 гражданских лиц.

До этого ВСУ атаковали FPV-дроном автобусную остановку в селе Новая Деревня Белгородского округа. При детонации пострадали четыре мирных жителя. Отмечалось, что одного из пострадавших оперировали, двое других — в профильном отделении больницы.