02 июня 2026 в 11:16

Два человека получили ранения при атаке ВСУ на частный сектор в ЛНР

Двое мужчин ранены в результате атаки ВСУ на частный сектор Стаханова в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере МАКС. Пострадавшие госпитализированы.

Также губернатор рассказал, что утром беспилотник атаковал гражданский транспорт — под ударом оказался рейсовый автобус, следовавший через Кременную. В результате пострадали три человека.

Еще один удар неонацисты нанесли по частному сектору Стаханова. Ранения получили двое мужчин. Они доставлены в городскую больницу, — написал он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в преддверии Дня защиты детей в результате атак ВСУ погибли трое несовершеннолетних, еще восемь детей получили ранения. По его словам, за последнюю неделю жертвами атак стали 35 гражданских лиц.

До этого ВСУ атаковали FPV-дроном автобусную остановку в селе Новая Деревня Белгородского округа. При детонации пострадали четыре мирных жителя. Отмечалось, что одного из пострадавших оперировали, двое других — в профильном отделении больницы.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладей беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

