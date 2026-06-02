02 июня 2026 в 12:04

Пашинян оценил резолюцию глав стран ЕАЭС по референдуму в Армении

Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации в Гегаркуникской области назвал очень сбалансированной резолюцию, принятую главами четырех стран Евразийского экономического союза по вопросу о референдуме. Речь идет о возможном выходе республики из ЕАЭС ради вступления в Европейский союз, передает ТАСС.

На вопрос журналиста, видел ли он резолюцию лидеров четырех стран по итогам встречи в Астане 29 мая, премьер ответил, что прочитал документ. Пашинян пояснил, что коллеги по ЕАЭС поддерживают саму идею проведения в Армении референдума по вопросу вступления в ЕС.

Я прочитал. Там очень сбалансированный текст, и получается, что наши коллеги из четырех стран Евразийского экономического союза — они поддерживают идею проведения в Армении референдума по вопросу вступления Армении в ЕС, — сказал Пашинян.

Однако, подчеркнул премьер, пока республика официально не обратилась в Евросоюз для получения полноправного членства, предмета для голосования просто нет. Как только такое обращение состоится, референдум будет проведен, добавил он.

Ранее Пашинян заявил, что республика останется в ЕАЭС до того момента, когда придется делать окончательный выбор между этим союзом и ЕС. Этот вопрос вынесут на общий референдум, отметил он. В то же время политик подчеркнул, что Ереван развивает и придает важность отношениям с Москвой.

Страны СНГ
Армения
Никол Пашинян
референдумы
ЕАЭС
