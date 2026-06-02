ОГЭ-2026: что это, как сдают и почему отличники проваливаются

В России с 2 июня начинается проведение основного государственного экзамена (ОГЭ). Его обязаны сдавать все выпускники девятого класса, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, пойти в 10-й класс или колледж. Что проверяют на экзамене и насколько он важен — в материале NEWS.ru.

Как проводится ОГЭ

ОГЭ часто воспринимают как младшую версию Единого государственного экзамена, рассказал NEWS.ru преподаватель истории и обществознания в «ЕГЭ-Центре. Школе на Газетном» Марат Кручинин.

«На самом деле речь идет о первой государственной итоговой аттестации, которой завершается основное общее образование», — пояснил он.

По словам эксперта, ОГЭ проводится в стандартизированном формате и включает четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору ученика. Для допуска к итоговой аттестации девятикласснику нужно не иметь академической задолженности, выполнить учебный план и получить «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку, добавил Кручинин.

Что проверяется на ОГЭ

Формально ОГЭ проверяет освоение основной школьной программы, но фактически — гораздо больше, считает эксперт.

«Девятиклассник впервые оказывается в ситуации внешней, жестко регламентированной проверки: нужно работать по инструкции, укладываться во время, понимать формат задания и точно оформлять ответ», — отметил Кручинин.

Именно поэтому, по его словам, даже сильный ученик может потерять баллы не из-за незнания темы, а из-за невнимательности, спешки или непонимания критериев. Основа экзамена — стандартизированные контрольные измерительные материалы, и это принципиально отличает ОГЭ от обычной школьной проверки знаний. По сути, это первая проверка учебной самостоятельности, считает специалист.

«ОГЭ включает не только обязательные предметы, но и два экзамена по выбору. Для девятиклассника это первое решение, в котором нужно соотнести свои сильные стороны, дальнейший учебный маршрут и реальную готовность к экзамену. В этом смысле ОГЭ проверяет не только предметную базу, но и способность принимать образовательные решения и отвечать за их последствия», — отметил Кручинин.

Каково реальное значение экзамена

Сегодня ОГЭ важен, потому что по его результатам идет конкурсный отбор в профильные 10-е классы, объяснил NEWS.ru автор Telegram-канала «Наука и университеты», доктор технических наук, профессор Евгений Белый.

«Для тех, кто уходит в колледж, ОГЭ не так критичен — достаточно положительно сдать (правильно: сдать на положительную оценку) два обязательных экзамена. Многие девятиклассники готовятся сами, без репетиторов, и успешно справляются. Но ОГЭ — это еще и генеральная репетиция ЕГЭ, и этим он, безусловно, полезен», — резюмировал профессор.

Кто чаще всего недооценивает ОГЭ

Больше всего рискуют не слабые, а самоуверенные ученики, указал Кручинин. По его мнению, годовая пятерка не гарантирует автоматического отличного результата на ОГЭ. Проблемы обычно начинаются там, где школьник знает материал, но не привык работать в экзаменационном формате, отметил собеседник NEWS.ru.

«ОГЭ в 9-м классе проверяет три показателя. Первый — базовые знания по предметам. Второй — учебную дисциплину: умение готовиться последовательно, а не рывками. Третий — зрелость школьника в ситуации выбора и ответственности. Поэтому ОГЭ стоит рассматривать не как репетицию большого экзамена, а как первую серьезную проверку того, насколько ученик готов работать по правилам внешней оценки и выдерживать собственную образовательную траекторию», — заключил Кручинин.

За что критикуют ОГЭ

ОГЭ — это, по сути, срез знаний за 9 лет школы, уточнил в беседе с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

«Первоначальная задумка сконцентрирована на независимой оценке и равных правах при поступлении в колледжи. Но сегодня ОГЭ превратился в инструмент массовой дрессировки, а не диагностики знаний», — посетовал сенатор.

По его словам, детей заставляют мыслить шаблонно и «натаскивают их на формат угадайки».

«Творческое начало и критическое мышление уходит на второй план. Более того, завышенная сложность некоторых заданий привела к расцвету репетиторства, из-за чего родители вынуждены платить огромные деньги, хотя экзамен, по идее, должен лишь подтвердить освоение школьной программы», — заключил Гибатдинов.

Ранее телеведущий Михаил Полицеймако в разговоре с NEWS.ru призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ, так как они, считает он, не имеют ничего общего с образованием.

Когда начнется ОГЭ в 2026 году

Традиционно выделяют несколько периодов проведения ОГЭ. Основной — с 2 июня по 6 июля. В 2026 году экзамены проводятся в следующие дни:

2 июня — математика;

9 июня — русский язык;

5, 16 и 19 июня — предметы по выбору.

Резервные дни: 29 июня (математика), 2 июля (русский язык), 3 и 6 июля — остальные предметы.

Для тех, кто не справился, есть дополнительный сентябрьский период — с 3 по 25 сентября.

Как готовиться к экзамену без паники

Ранее психолог Никита Иванов рассказал NEWS.ru, что шансы на получение высокой оценки точно можно увеличить, если готовиться не в режиме паники, а по отрегулированной заранее системе. По его словам, лучше заниматься понемногу, но часто, чем устраивать героический марафон в последнюю неделю. Мозг хорошо учится через повторение. Когда каждый день сделана хотя бы небольшая часть, материал постепенно становится привычнее, а тревоги меньше, утверждает Иванов.

Во-вторых, на экзамене важно не просто узнать материал, а суметь им воспользоваться, считает психолог. Поэтому нужны пробники, задачи, пересказ своими словами и разбор ошибок, подытожил он.

