Изменения в ОГЭ и ЕГЭ — 2026: как выбрать профессию и сдать экзамены

Учебный год подходит к концу, и тысячи российских школьников готовятся к главным испытаниям — основному и единому государственным экзаменам. Система ГИА постепенно обновляется, и 2026 год принес с собой ряд корректировок, которые важно учесть при подготовке. Мы разберем, что именно изменилось в ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году, куда можно пойти после 9-го или 11-го класса и как не ошибиться с выбором будущей профессии.

Что изменилось в ЕГЭ-2026: обязательные предметы, КИМы, баллы

Рособрнадзор подтвердил, что революционных перемен в формате единого государственного экзамена в 2026 году не произошло. Все изменения носят локальный характер и затронули только несколько дисциплин. Чтобы получить школьный аттестат, выпускникам 11-х классов по‐прежнему нужно сдать русский язык и математику (на базовом или профильном уровне). Остальные предметы выбирают добровольно, в зависимости от требований будущего вуза.

Изменения в контрольных измерительных материалах (КИМ) затронули русский язык, литературу и информатику. По русскому языку пересмотрели критерии оценки сочинения (задание 27). Теперь допускается наличие двух логических ошибок, при этом выпускник все равно получит один балл из двух возможных — раньше балл давали только при одной ошибке. При этом строже стали контролировать объем работы: если сочинение насчитывает меньше 150 слов, оно автоматически оценивается в ноль баллов.

В задании 7, проверяющем грамотное образование форм слов, теперь могут встретиться любые виды ошибок, кроме морфологических. Также в кодификатор добавили актуальный перечень нормативных словарей.

По литературе максимальный первичный балл за задания 4.1/4.2 и 9.1/9.2 увеличили с 4 до 5. Одновременно снизили баллы за сопоставительные задания 5 и 10 — с 8 до 7. В сочинении (задание 11) ввели отдельный критерий «Фактологическая точность», за который можно получить до двух баллов, поэтому высшая оценка за это задание выросла с 18 до 20. Также во всех заданиях уточнили инструкции, добавив пошаговые рекомендации к выполнению.

В информатике изменения связаны с переходом на отечественное программное обеспечение. Файлы для выполнения заданий теперь представлены в открытых форматах: для таблиц используется .ods, для текстов — .odt.

Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, находящиеся в его ведении, на 2026/2027 учебный год, например:

по русскому языку и профильной математике нужно набрать не менее 42 баллов;

по физике — 40;

по обществознанию — 42;

по информатике — 45.

Что изменилось в ОГЭ-2026: новые требования и пересдачи

Девятиклассников ждут в основном процедурные новшества. Допуском к ОГЭ служит итоговое собеседование по русскому языку, которое проводят в феврале. Всего нужно сдать четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математика) и два на выбор (физика, химия, биология, история, обществознание, география, информатика, иностранные языки, литература).

Одно из главных нововведений — проведение итогового собеседования в онлайн-формате. Даты пересдачи февральского собеседования сдвинули с первой недели мая на третий понедельник апреля. Сроки обработки результатов собеседования сократили до пяти дней. Также у выпускников появилась возможность изменить список выбранных предметов, если пересдавать экзамены приходится в следующем году.

Провалившие ОГЭ в основной период могут пересдать экзамены в резервные дни или в сентябре. Это касается не только обязательных дисциплин, но и предметов по выбору. Результаты ГИА‐9 влияют на итоговую отметку в аттестате и учитываются при приеме в колледжи. По русскому языку скорректировали формулировки и критерии оценивания задания 13 (сочинение-рассуждение) и требования к объему сочинения и изложения.

Тенденция снижения результатов: почему это происходит и как не попасть в статистику

Эксперты отмечают любопытную динамику: доля абитуриентов с крайне низкими баллами на ЕГЭ год от года сокращается, а основная масса поступающих концентрируется в среднем диапазоне — примерно 56–59 баллов. Эта тенденция держится уже несколько лет.

Одновременно меняется и структура выбора предметов. В 2026 году процент участников, сдающих обществознание, упал с 48% (2024 год) до 43,5%. Интерес к истории тоже снизился. Зато все больше выпускников выбирают профильную математику, физику и химию, ориентируясь на инженерные и естественно-научные направления. В Красноярском крае, например, результаты по естественно-научным предметам улучшились, а по гуманитарным — ухудшились. Эксперты связывают это с изменением предпочтений абитуриентов: выпускники целенаправленно идут на инженерные специальности, где востребована математика. Государство поддерживает этот тренд, увеличивая бюджетные места в вузах на инженерных, медицинских, педагогических и аграрных направлениях.

Чтобы самому не оказаться среди тех, кто набрал мало баллов, важно выстроить правильную подготовку. Начинать стоит не за месяц до экзаменов, а равномерно распределяя нагрузку в течение учебного года. Полезно следить за демоверсиями и спецификациями КИМ, которые выпускает ФИПИ, и сверять свои знания с кодификаторами. Тренировочные мероприятия разного уровня помогают привыкнуть к формату экзамена и понять содержание заданий.

Как выбрать профессию: профориентация, тесты, кружки и курсы

Выбор профессионального пути — едва ли не самое важное решение в жизни, и откладывать его на последний момент не стоит. Сегодня в России работает множество инструментов, помогающих школьникам определиться.

Один из самых масштабных проектов — «Билет в будущее». Он построен на идее свободного выбора: вместо того чтобы давать готовый ответ, проект помогает подростку разобраться в собственных интересах и склонностях. Участники проходят онлайн-диагностику из трех этапов: оценка интересов и профессиональных предпочтений, диагностика гибких навыков и проверка знаний о профессиях. По результатам каждый получает рекомендации по индивидуальному учебному плану и доступ к перечню кружков, курсов и событий в своем регионе.

Кроме того, существуют и другие сервисы. Многие онлайн-платформы предлагают специализированные профориентационные курсы, где можно не только пройти тестирование, но и попробовать себя в разных профессиях на практике. В некоторых регионах открыты предпрофессиональные классы. Главная их особенность — индустриальный партнер (реальное предприятие) и академический партнер (вуз или колледж), чьи преподаватели готовят школьников к поступлению.

Что выбрать после 9-го класса: школа или колледж — плюсы и минусы

Девятиклассники оказываются перед важным выбором: остаться в школе или уйти в колледж. Однозначного ответа нет — все зависит от личных целей и обстоятельств.

Продолжение обучения в школе дает больше времени на размышления о профессии и открывает путь в вуз. Высшее образование необходимо в науке, медицине, высоких технологиях и других сферах, требующих фундаментальной подготовки.

Колледж после 9-го класса позволяет быстрее получить специальность и начать работать. Рынок труда остро нуждается в квалифицированных кадрах среднего звена, и зарплаты в некоторых областях могут быть выше, чем у выпускников вузов. В колледже много практики, что помогает лучше подготовиться к реальной работе. Но есть и минусы: требуется высокая самостоятельность, а если в будущем захочется получить высшее образование, все равно придется сдавать ЕГЭ вместе с одиннадцатиклассниками. Если подросток видит себя в науке или других сферах, где необходимо высшее образование, стоит оставаться в школе до 11-го класса.

Профильные вузы и факультеты от будущих работодателей: целевые направления и партнерский набор

Один из самых надежных способов обеспечить себе будущее — поступление по целевому направлению. В 2026 году на целевое обучение выделено более 83 тысяч бюджетных мест. Больше всего мест (около 30 тысяч) — в здравоохранении, затем идет инженерное дело и технологии (порядка 20 тысяч), образование и педагогика (свыше 13 тысяч), сельское хозяйство (более 9 тысяч).

Процедура целевого набора стала более прозрачной. Квоты привязаны к конкретным специальностям, вузам и предприятиям-заказчикам. Это дает выпускнику гарантии трудоустройства после учебы, а работодателю — мотивированного специалиста.

Целевики получают бесплатное образование, ежемесячную стипендию, оплачиваемые практики, наставничество и гарантированное трудоустройство после выпуска. Взамен они должны отработать на предприятии обычно три года.

Готовиться к экзаменам и выбирать свой путь лучше заранее. Но даже если вы только начинаете, не поздно собрать информацию, поговорить с теми, кто уже прошел этот путь, и принять взвешенное решение.

Ранее мы рассказали о расписании и главных изменениях в правилах ЕГЭ на 2026 год.