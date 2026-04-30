Изменения в ОГЭ и ЕГЭ — 2026: как выбрать профессию и сдать экзамены

Учебный год подходит к концу, и тысячи российских школьников готовятся к главным испытаниям — основному и единому государственным экзаменам. Система ГИА постепенно обновляется, и 2026 год принес с собой ряд корректировок, которые важно учесть при подготовке. Мы разберем, что именно изменилось в ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году, куда можно пойти после 9-го или 11-го класса и как не ошибиться с выбором будущей профессии.

Что изменилось в ЕГЭ-2026: обязательные предметы, КИМы, баллы

Рособрнадзор подтвердил, что революционных перемен в формате единого государственного экзамена в 2026 году не произошло. Все изменения носят локальный характер и затронули только несколько дисциплин. Чтобы получить школьный аттестат, выпускникам 11-х классов по‐прежнему нужно сдать русский язык и математику (на базовом или профильном уровне). Остальные предметы выбирают добровольно, в зависимости от требований будущего вуза.

Изменения в контрольных измерительных материалах (КИМ) затронули русский язык, литературу и информатику. По русскому языку пересмотрели критерии оценки сочинения (задание 27). Теперь допускается наличие двух логических ошибок, при этом выпускник все равно получит один балл из двух возможных — раньше балл давали только при одной ошибке. При этом строже стали контролировать объем работы: если сочинение насчитывает меньше 150 слов, оно автоматически оценивается в ноль баллов.

В задании 7, проверяющем грамотное образование форм слов, теперь могут встретиться любые виды ошибок, кроме морфологических. Также в кодификатор добавили актуальный перечень нормативных словарей.

По литературе максимальный первичный балл за задания 4.1/4.2 и 9.1/9.2 увеличили с 4 до 5. Одновременно снизили баллы за сопоставительные задания 5 и 10 — с 8 до 7. В сочинении (задание 11) ввели отдельный критерий «Фактологическая точность», за который можно получить до двух баллов, поэтому высшая оценка за это задание выросла с 18 до 20. Также во всех заданиях уточнили инструкции, добавив пошаговые рекомендации к выполнению.

В информатике изменения связаны с переходом на отечественное программное обеспечение. Файлы для выполнения заданий теперь представлены в открытых форматах: для таблиц используется .ods, для текстов — .odt.

Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, находящиеся в его ведении, на 2026/2027 учебный год, например:

  • по русскому языку и профильной математике нужно набрать не менее 42 баллов;
  • по физике — 40;
  • по обществознанию — 42;
  • по информатике — 45.

Что изменилось в ОГЭ-2026: новые требования и пересдачи

Девятиклассников ждут в основном процедурные новшества. Допуском к ОГЭ служит итоговое собеседование по русскому языку, которое проводят в феврале. Всего нужно сдать четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математика) и два на выбор (физика, химия, биология, история, обществознание, география, информатика, иностранные языки, литература).

Одно из главных нововведений — проведение итогового собеседования в онлайн-формате. Даты пересдачи февральского собеседования сдвинули с первой недели мая на третий понедельник апреля. Сроки обработки результатов собеседования сократили до пяти дней. Также у выпускников появилась возможность изменить список выбранных предметов, если пересдавать экзамены приходится в следующем году.

Провалившие ОГЭ в основной период могут пересдать экзамены в резервные дни или в сентябре. Это касается не только обязательных дисциплин, но и предметов по выбору. Результаты ГИА‐9 влияют на итоговую отметку в аттестате и учитываются при приеме в колледжи. По русскому языку скорректировали формулировки и критерии оценивания задания 13 (сочинение-рассуждение) и требования к объему сочинения и изложения.

Тенденция снижения результатов: почему это происходит и как не попасть в статистику

Эксперты отмечают любопытную динамику: доля абитуриентов с крайне низкими баллами на ЕГЭ год от года сокращается, а основная масса поступающих концентрируется в среднем диапазоне — примерно 56–59 баллов. Эта тенденция держится уже несколько лет.

Одновременно меняется и структура выбора предметов. В 2026 году процент участников, сдающих обществознание, упал с 48% (2024 год) до 43,5%. Интерес к истории тоже снизился. Зато все больше выпускников выбирают профильную математику, физику и химию, ориентируясь на инженерные и естественно-научные направления. В Красноярском крае, например, результаты по естественно-научным предметам улучшились, а по гуманитарным — ухудшились. Эксперты связывают это с изменением предпочтений абитуриентов: выпускники целенаправленно идут на инженерные специальности, где востребована математика. Государство поддерживает этот тренд, увеличивая бюджетные места в вузах на инженерных, медицинских, педагогических и аграрных направлениях.

Чтобы самому не оказаться среди тех, кто набрал мало баллов, важно выстроить правильную подготовку. Начинать стоит не за месяц до экзаменов, а равномерно распределяя нагрузку в течение учебного года. Полезно следить за демоверсиями и спецификациями КИМ, которые выпускает ФИПИ, и сверять свои знания с кодификаторами. Тренировочные мероприятия разного уровня помогают привыкнуть к формату экзамена и понять содержание заданий.

Как выбрать профессию: профориентация, тесты, кружки и курсы

Выбор профессионального пути — едва ли не самое важное решение в жизни, и откладывать его на последний момент не стоит. Сегодня в России работает множество инструментов, помогающих школьникам определиться.

Один из самых масштабных проектов — «Билет в будущее». Он построен на идее свободного выбора: вместо того чтобы давать готовый ответ, проект помогает подростку разобраться в собственных интересах и склонностях. Участники проходят онлайн-диагностику из трех этапов: оценка интересов и профессиональных предпочтений, диагностика гибких навыков и проверка знаний о профессиях. По результатам каждый получает рекомендации по индивидуальному учебному плану и доступ к перечню кружков, курсов и событий в своем регионе.

Кроме того, существуют и другие сервисы. Многие онлайн-платформы предлагают специализированные профориентационные курсы, где можно не только пройти тестирование, но и попробовать себя в разных профессиях на практике. В некоторых регионах открыты предпрофессиональные классы. Главная их особенность — индустриальный партнер (реальное предприятие) и академический партнер (вуз или колледж), чьи преподаватели готовят школьников к поступлению.

Что выбрать после 9-го класса: школа или колледж — плюсы и минусы

Девятиклассники оказываются перед важным выбором: остаться в школе или уйти в колледж. Однозначного ответа нет — все зависит от личных целей и обстоятельств.

Продолжение обучения в школе дает больше времени на размышления о профессии и открывает путь в вуз. Высшее образование необходимо в науке, медицине, высоких технологиях и других сферах, требующих фундаментальной подготовки.

Колледж после 9-го класса позволяет быстрее получить специальность и начать работать. Рынок труда остро нуждается в квалифицированных кадрах среднего звена, и зарплаты в некоторых областях могут быть выше, чем у выпускников вузов. В колледже много практики, что помогает лучше подготовиться к реальной работе. Но есть и минусы: требуется высокая самостоятельность, а если в будущем захочется получить высшее образование, все равно придется сдавать ЕГЭ вместе с одиннадцатиклассниками. Если подросток видит себя в науке или других сферах, где необходимо высшее образование, стоит оставаться в школе до 11-го класса.

Профильные вузы и факультеты от будущих работодателей: целевые направления и партнерский набор

Один из самых надежных способов обеспечить себе будущее — поступление по целевому направлению. В 2026 году на целевое обучение выделено более 83 тысяч бюджетных мест. Больше всего мест (около 30 тысяч) — в здравоохранении, затем идет инженерное дело и технологии (порядка 20 тысяч), образование и педагогика (свыше 13 тысяч), сельское хозяйство (более 9 тысяч).

Процедура целевого набора стала более прозрачной. Квоты привязаны к конкретным специальностям, вузам и предприятиям-заказчикам. Это дает выпускнику гарантии трудоустройства после учебы, а работодателю — мотивированного специалиста.

Целевики получают бесплатное образование, ежемесячную стипендию, оплачиваемые практики, наставничество и гарантированное трудоустройство после выпуска. Взамен они должны отработать на предприятии обычно три года.

Готовиться к экзаменам и выбирать свой путь лучше заранее. Но даже если вы только начинаете, не поздно собрать информацию, поговорить с теми, кто уже прошел этот путь, и принять взвешенное решение.

Ранее мы рассказали о расписании и главных изменениях в правилах ЕГЭ на 2026 год.

Оксана Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белгород, расставание с Антипенко, двое детей: как живет Юлия Такшина
Экс-глава РЭО Денис Буцаев покинул Россию после вызова на допрос
Зеленский снова продлил мобилизацию
Бывшая вице-губернатор Кубани может сесть на пять лет
Путин поблагодарил участников СВО из малых народов
Путин подчеркнул вклад малых народов в победу в ВОВ
Назван артист, которого можно считать русским Рики Мартином
Песков озвучил позицию Кремля по принадлежности Донбасса и Новороссии
VK Tech представил платформу для разработки и запуска ИИ-агентов
Росгвардия задержала подростка за попытку поджога в Подмосковье
Путин посетил выставку «Герои спецоперации» в московском «Манеже»
Раскрылись обстоятельства смерти писателя Кротова
Генерал назвал возможные точки запуска дронов ВСУ по Пермскому краю
Пассажир авиарейса пойдет под суд за нападение на полицейского
Долина выбивает через суд 176 млн рублей
Меликов раскрыл масштабы гибели скота из-за паводков в Дагестане
Три пляжа Анапы получили разрешение к открытию сезона после разлива мазута
Песков заявил о возможности объявления перемирия без реакции Киева
Россиянам рассказали, как благоустраивают пляжи Приморья
Продюсер рассказал, в какой сфере мог бы реализоваться Губин
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

