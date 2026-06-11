Наступление ВС РФ на Харьков 11 июня: последние новости, Купянск, Волчанск

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 11 июня 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в четверг, 11 июня: обстановка на фронте сегодня

«В результате тщательной доразведки наши нанесли удар по гостинице „Биг Хаус“ в Чугуеве, где располагались подразделения 39-й бригады морской пехоты ВСУ. Свыше 50 человек погибли. Продолжается движение наших штурмовиков в Казачьей Лопани. Бои идут уже на окраинах этого крупного логистического центра ВСУ. Настоящая дроновая война развернулась на автомобильных дорогах Золочева, Казачьей Лопани, Слатино, Липцев, Харькова, а также в районе Харьковской окружной автомобильной трассы. Противник вынужден пользоваться лесными тропами и грунтовками, используя роботизированные комплексы для доставки матчасти на передний край», — передает военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, ВС РФ используют новый складной российский FPV-дрон «Матрешка», где предусмотрено перемещение в виде пакета из 29 тубусов с единой системой питания от внешнего источника.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Сам дрон имеет универсальный разъем, позволяющий быстро менять модули связи или подключать катушку с оптоволокном. В боевое положение приводится за минуты. Усилилось воздействие боевой авиации противника, в течение последних дней противник три-четыре раза в сутки наносит удары бомбами с УМПК по Белгороду и области. Взлет происходит из района международного аэропорта Харьков, расположенного в селении Жихарь, куда ВС РФ нанесли серию огневых ударов, информация о результатах поражения уточняется. Власти Дергачевской сельской „громады“ пытаются организовать принудительную эвакуацию жителей, в том числе и Казачьей Лопани. Многие мирные жители, преимущественно старшего возраста, отказываются переезжать в Харьков. Харьков. Продолжаются ежедневные удары по промышленным объектам в Холодногорском, Шевченковском, Индустриальном районах города, где ремонтируется техника и производится сборка беспилотников», — добавил Алехин.

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области.

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Жовтневого, Басово, Варваровки, Избицкого, Рубежного, Шабельного, Редкодуба, Дементиевки и Веселого. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в районе крупного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. Бои идут на северных окраинах населенного пункта: три боевые группы ВСУ бежали с занимаемых позиций, взорвав подвалы с останками собственных сослуживцев. На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ „Север“ продвинулись на 11 участках до 400 метров», — отметили авторы канала.

По их словам, российские штурмовики ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского района.

«По официальным данным 159-й ОТМБр ВСУ, только в районе Охримовки с 1 декабря 2025 года числятся пропавшими без вести 423 военнослужащих бригады. Часть из них помечены как самовольно оставившие позиции (СОЧ, СЗЧ). Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ вновь нанесли удары ТОС по позициям 127-й ОТМБр в районе Избицкого. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки. Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ нанесли удары ТОС по опорному пункту восточнее села Николаевка», — добавил «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Купянском направлении ВС РФ продавливают оборону ВСУ в Купянске-Узловом и расширяют зону контроля в Купянске.

«Тактические успехи есть на северном плацдарме в районе сел Хатнее и Амбарное. На Харьковском участке идут бои на подступах к Лосевке, ВС РФ обстреливают позиции врага в Рубежном и Бугаевке. К югу от Волчанских Хуторов наши штурмовики продвинулись широким фронтом до одного километра на юг. В Охримовке встречные бои, северная часть села под нашим контролем. На плацдарме в районе Ветеринарного идут бои на северных окраинах Казачьей Лопани», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Шоу «Сокровища императора», сезон 3, выпуск 9: кто ушел 7 июня, конфликты

Уход из «Суперстар», панические атаки, признание в измене: как живет Лолита

Свадьба с Порошиной, отъезд из Киева, театр: как живет актер Ярослав Бойко