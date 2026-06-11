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11 июня 2026 в 12:11

ВС России сбили почти 800 дронов и три «Нептуна» в зоне СВО за сутки

Минобороны России: силы ПВО уничтожили 798 украинских дронов за сутки

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили почти 800 украинских беспилотников в зоне проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Также были ликвидированы 10 управляемых авиабомб и три управляемых ракеты «Нептун».

Средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 БПЛА самолетного типа, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВС России активно применяют «Ланцеты» для поражения целей в тыловой зоне противника и нарушения логистических маршрутов ВСУ на Добропольском направлении. Эти беспилотники стали одним из ключевых инструментов работы по транспортной инфраструктуре.

До этого стало известно, что российские войска поразили военно-морскую базу ВСУ, а также склады боеприпасов и горючего, используемые украинскими военными. Помимо всего прочего, были уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

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