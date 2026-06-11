Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море

Силы Черноморского флота успешно уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Попытка атаки была предпринята в западной части акватории.

Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, — говорится в сообщении.

Кроме того, военные сбили за сутки почти 800 украинских беспилотников самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции. Также были ликвидированы 10 управляемых авиабомб и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Ранее российские военные потопили патрульный катер ВСУ с помощью дрона. По информации МО РФ, боевая задача была успешно выполнена в акватории Черного моря. Удар по вражескому судну нанесли с помощью беспилотника «Герань».

До этого сообщалось, что ВС России активно применяют «Ланцеты» для поражения целей в тыловой зоне противника и нарушения логистических маршрутов ВСУ на Добропольском направлении. Эти беспилотники стали одним из ключевых инструментов работы по транспортной инфраструктуре.