«Герань» потопила патрульный катер ВСУ в Черном море

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили патрульный катер ВСУ, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, боевая задача была успешно выполнена в акватории Черного моря, передает РИА Новости.

В министерстве уточнили, что операцию провели специалисты российских войск беспилотных систем. Вражеский катер был уничтожен при помощи беспилотника «Герань».

Ранее сообщалось, что ВС РФ за прошедшие сутки нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, а также по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использует украинская армия. Также были поражены пункты временной дислокации украинских подразделений в 139 районах.

До этого стало известно, что российская армия освободила населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Поселок расположен примерно в пяти километрах от Горловки. В операции принимали участие бойцы Южной группировки войск.