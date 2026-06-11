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11 июня 2026 в 12:34

Мужчина ворвался в чужой дом, зарезал хозяина и ранил ребенка

Мужчина проник в дом в Подмосковье, убил хозяина и ранил его сына

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мужчина проник в частный дом в деревне Терновка под Наро-Фоминском в Московской области и напал с ножом на хозяина жилища и его сына, сообщает Telegram-канал 112. По информации источника, злоумышленник ворвался в дом, где находились 55-летний мужчина и его 13-летний сын.

Как пишет канал, хозяин скончался на месте от полученных ранений. Подростка со множественными колотыми ранами доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства нападения и личность нападавшего устанавливаются.

Ранее мужчина из Красноярского края расстрелял из охотничьего ружья компанию. По данным следствия, он открыл стрельбу в поселке Канифольный после конфликта из-за громкой музыки. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу.

До этого мужчина убил беременную девушку на востоке Москвы. Москвичку нашли с признаками удушения в жилом доме на улице Алтайской. По подозрению в убийстве задержали ее знакомого — агента по недвижимости. Позже появилась информация, что подозреваемый уснул после преступления.

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