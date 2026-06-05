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05 июня 2026 в 09:14

Мужчина задушил беременную девушку на востоке Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Мужчина убил беременную девушку на востоке Москвы, пишет Telegram-канал «112». По его информации, 28-летнюю москвичку нашли с признаками удушения в жилом доме на улице Алтайской.

В материале говорится, что по подозрению в убийстве задержали ее знакомого — агента по недвижимости. На месте преступления работают следователи, обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга задержали 32-летнего местного жителя после нападения с ножом на 41-летнюю беременную сожительницу. Пострадавшая потеряла ребенка. По данным правоохранителей, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с возлюбленной, избил ее и ударил ножом.

До этого беременная женщина провалилась между поездом и платформой на станции МЦД-3 «Авиамоторная». Пострадавшую госпитализировали с ушибами темени, голени и спины. Инцидент произошел в тот момент, когда 28-летняя девушка выходила из вагона поезда. Она находится на 12-й неделе беременности.

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