Беременная женщина упала с платформы МЦД в Москве

Беременная женщина провалилась между поездом и платформой на станции МЦД-3 Авиамоторная, сообщает РЕН ТВ. Пострадавшую госпитализировали с ушибами темени, голени и спины.

Инцидент произошел в тот момент, когда 28-летняя девушка выходила из вагона поезда. Она находится на 12-й неделе беременности.

Ранее пассажир поезда Челябинск — Санкт-Петербург вытолкнул проводницу из вагона во время остановки. Происшествие случилось на станции Поназырево в Костромской области в момент короткой стоянки. Конфликт начался после отказа сотрудницы выпустить мужчину на перрон для курения.