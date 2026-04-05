05 апреля 2026 в 19:14

Волк раскрыла подробности скандала с нападением на проводницу

МВД возбудило дело против пассажира, столкнувшего проводницу на рельсы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Дознаватели Костромского линейного отдела МВД России возбудили уголовные дела против пассажира поезда Челябинск — Санкт-Петербург, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, фигурант вытолкнул проводницу на рельсы, женщина получила травмы средней степени.

На станции Поназырево ранее неоднократно судимый 47-летний уроженец Кировской области пытался выйти из вагона во время короткой остановки. Получив отказ от проводницы, он вытолкнул ее из тамбура на железнодорожные пути. Женщина получила травмы средней степени тяжести, — уточнила Волк.

Злоумышленник находится под стражей, на него также составили административные протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Следователи выясняют все детали конфликта, пока врачи помогают травмированной женщине. За умышленное причинение вреда здоровью и угрозу убийством фигуранту грозит реальный тюремный срок.

Ранее житель Коми устроил две драки в поезде, следовавшем из Иваново в Санкт-Петербург. Сначала он вступил в конфликт с пассажиром в вагоне-ресторане и избил его. Позже он спровоцировал драку с рабочим поездной бригады, во время которой укусил его за палец.

