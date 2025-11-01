Комич устроил пассажирам поезда из Иваново незабываемую поездку

Житель Коми устроил две драки в поезде, следовавшем из Иваново в Санкт-Петербург, рассказали в управлении МВД в Центральном федеральном округе. Мужчина сел в поезд в Ярославле и сразу направился в вагон-ресторан, где вступил в конфликт с пассажиром.

В вагоне-ресторане он несколько раз ударил по лицу другого пассажира и на этом остановился, позже в вагоне-купе он спровоцировал драку с электромехаником поездной бригады, во время которой укусил его за палец. Электромеханику потребовалась госпитализация. Также сообщается, что мужчина на протяжении пути вел себя агрессивно, ругался и пытался сорвать стоп-кран.

На одной из станций дебошира сняли с поезда и доставили в дежурную часть. На допросе он заявил, что ничего не помнит, поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия к гражданам на железнодорожном транспорте».

Ранее житель Новосибирска распылил перцовый баллончик в баре и напал на актера из-за шутки в свой адрес. Инцидент случился 31 октября на вечеринке по случаю Хеллоуина. Актер сделал неудачное замечание по поводу костюма новосибирца, в отместку тот попытался задушить его в туалете, а потом применил баллончик.