Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 13:00

Комич устроил пассажирам поезда из Иваново незабываемую поездку

Житель Коми устроил в поезде две драки и покусал рабочего бригады

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Коми устроил две драки в поезде, следовавшем из Иваново в Санкт-Петербург, рассказали в управлении МВД в Центральном федеральном округе. Мужчина сел в поезд в Ярославле и сразу направился в вагон-ресторан, где вступил в конфликт с пассажиром.

В вагоне-ресторане он несколько раз ударил по лицу другого пассажира и на этом остановился, позже в вагоне-купе он спровоцировал драку с электромехаником поездной бригады, во время которой укусил его за палец. Электромеханику потребовалась госпитализация. Также сообщается, что мужчина на протяжении пути вел себя агрессивно, ругался и пытался сорвать стоп-кран.

На одной из станций дебошира сняли с поезда и доставили в дежурную часть. На допросе он заявил, что ничего не помнит, поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия к гражданам на железнодорожном транспорте».

Ранее житель Новосибирска распылил перцовый баллончик в баре и напал на актера из-за шутки в свой адрес. Инцидент случился 31 октября на вечеринке по случаю Хеллоуина. Актер сделал неудачное замечание по поводу костюма новосибирца, в отместку тот попытался задушить его в туалете, а потом применил баллончик.

поезда
Коми
драки
купе
Иваново
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о подготовке Зеленского к выборам
Стало известно, сколько задолжала Москва государству
Волочкова и Рома Желудь слились в страстном поцелуе
Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной
IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку
В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон»
Полиция изъяла самодельный револьвер из 90-х у петербургского пенсионера
Белый дом ввел новые ограничения для аккредитованных журналистов
Интерпол задержал бизнесмена из Балтии в Петербурге
Экс-жена Диброва вышла на связь после новостей о фамилии
Открытый гроб, слезы жены, дети: как прошло прощание с Романом Поповым
Принц Гарри косвенно дал понять свое недовольство Меган Маркл
Отец Илона Маска сказал, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа
С россиян собрали рекордную тысячу тонн мелочи
Шейк снялась топлес в образе порнозвезды
Россия выступила против создания азиатского аналога НАТО
Стало известно последнее пристанище Андрея Гриневича
Лолита раскрыла, как из-за скандала с Цекало предстала голой перед полицией
Погода в Москве в воскресенье, 2 ноября: ждать сильные ветра и ливни
Сменить обстановку: ангарский маньяк увеличил список своих жертв
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.