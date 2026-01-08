«Закружат метели»: синоптик пообещал москвичам мороз и снегопады

Метели и легкий мороз ожидаются в Москве в четверг, 8 января, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, на погоду в столице окажет влияние балканский циклон, связанные с ним атмосферные фронты закроют небо над регионом плотными облаками.

Пройдет снег, на юге и востоке Подмосковья местами сильный, вечером закружат метели. <...> Температура воздуха в городе от −5 до −9 градусов, по области — от −3 до −8 градусов, — отметил синоптик.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В пятницу, 9 января, тоже ожидается снег, местами метель. Ночью столбики уличных термометров покажут −10–12 градусов, днем — от −9 до −11 градусов, резюмировал Леус.

Ранее сообщалось, что сильный ветер и метель обрушатся на Сахалин и Курильские острова 8 января из-за нового циклона. МЧС направило экстренные предупреждения и рекомендации по действиям в администрации муниципалитетов. Силы и средства для ликвидации возможных последствий разгула стихии готовы к реагированию.

До этого стало известно, что ночь 2 января в Москве и Московской области оказалась самой холодной с начала года. Столбики термометров на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, опустились до −13,9 градуса. В Подмосковье холоднее всего было в Волоколамске. Там мороз окреп до −18,6 градуса.