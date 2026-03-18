18 марта 2026 в 10:45

Госдолг США превысил $39 трлн по неофициальным данным

Государственный долг США превысил отметку в $39 трлн (3,2 квадриллиона рублей), сообщает РИА Новости. Показатель продолжает расти на фоне ранее зафиксированного ускорения увеличения задолженности.

Согласно данным Министерство финансов США, по состоянию на 16 марта показатель достиг $38,992 трлн. По расчетам онлайн-ресурса US Debt Clock, отслеживающего динамику задолженности в режиме реального времени, объем долга уже превысил отметку в $39 трлн и составляет около $39,003 трлн.

Ранее в МВФ заявили, что американский госдолг достигнет 140% ВВП к 2031 году. В МВФ считают, что для разрешения ситуации Соединенным Штатам необходим четкий план фискальной консолидации. Эксперты призывают Вашингтон к осторожности в бюджетных расходах.

До этого губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что действия администрации президента США Дональда Трампа и ее экономические решения похожи на фильм «Тупой и еще тупее». По его мнению, сочетание низкого роста ВВП и сохраняющейся инфляции является прямым следствием некомпетентности ответственных лиц.

Позже Трамп объявил в конгрессе о наступлении «поворотной вехи исторического масштаба» для американской экономики. Выступление было посвящено развороту экономического курса после периода высокой инфляции при его предшественнике Джо Байдене.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соединенным Штатам пригрозили мрачным будущим из-за войны с Ираном
Юрист объяснила, можно ли взыскать средства с коллеги за заражение ОРВИ
«Обязательно должен погибнуть»: в ВСУ раскрыли настроения новобранцев
Смертельное ДТП на Пхукете попало на кадры
Словакия будет мстить Украине за блокаду «Дружбы»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 марта: где сбои в России
В США рассказали, чего Трамп добивается заявлениями об Ормузском проливе
В Европе указали на разочарование Мерца в ЕС
«Очень усилить»: Хуснуллин дал команду активнее продавать госимущество
Зампред правительства Забайкалья подал в отставку из-за скандала с ДТП
Ритм дома: как бытовые процессы формируют настроение дня
США решили последовать примеру Ирана в одном вопросе
Сенатор ответил на слова Стубба о переломном моменте в отношениях ЕС и РФ
ВСУ ударили дроном по дому многодетной семьи
Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану накануне эскалации
Сибиряк-пироман сжег 15 квартир, чтобы посмотреть на огонь
Суд оставил за решеткой бывшего сенатора по делу о взятке
Импорт одежды из США в Россию вырос в 3,7 раза
Telegram начал активно блокировать группы и каналы
Следствие потребовало арестовать напавшую на москвичку студентку с молотком
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

