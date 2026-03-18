Госдолг США превысил $39 трлн по неофициальным данным

Государственный долг США превысил отметку в $39 трлн (3,2 квадриллиона рублей), сообщает РИА Новости. Показатель продолжает расти на фоне ранее зафиксированного ускорения увеличения задолженности.

Согласно данным Министерство финансов США, по состоянию на 16 марта показатель достиг $38,992 трлн. По расчетам онлайн-ресурса US Debt Clock, отслеживающего динамику задолженности в режиме реального времени, объем долга уже превысил отметку в $39 трлн и составляет около $39,003 трлн.

Ранее в МВФ заявили, что американский госдолг достигнет 140% ВВП к 2031 году. В МВФ считают, что для разрешения ситуации Соединенным Штатам необходим четкий план фискальной консолидации. Эксперты призывают Вашингтон к осторожности в бюджетных расходах.

До этого губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что действия администрации президента США Дональда Трампа и ее экономические решения похожи на фильм «Тупой и еще тупее». По его мнению, сочетание низкого роста ВВП и сохраняющейся инфляции является прямым следствием некомпетентности ответственных лиц.

Позже Трамп объявил в конгрессе о наступлении «поворотной вехи исторического масштаба» для американской экономики. Выступление было посвящено развороту экономического курса после периода высокой инфляции при его предшественнике Джо Байдене.