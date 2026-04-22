Две страны ЕС оказались в долгах на несколько триллионов евро

Государственный долг Франции и Италии превысил отметку в €3 трлн, следует из данных европейского статистического ведомства Евростат по итогам прошлого года. Согласно его информации, по состоянию на конец 2024 года единственной страной Евросоюза с задолженностью выше этого порога являлась Пятая республика, однако теперь к ней присоединился и Рим.

За год государственный долг Франции вырос до €3,5 трлн. В свою очередь, задолженность Италии достигла €3,1 трлн. Кроме того отмечается, что к критической отметке приближается и долг Германии. В 2025 году он увеличился до €2,8 трлн.

Совокупный государственный долг Европейского союза в целом вырос до €15,4 трлн. При этом из 27 стран объединения сократить сумму задолженности удалось только четырем государствам: Дании (-4,5%), Ирландии (-2,6%), Греции (-0,6%) и Кипру (-7,9%).

Ранее сообщалось, что госдолг России, согласно данным Международного валютного фонда, по итогам 2025 года стал самым низким среди стран «Большой двадцатки» (G20). Так, совокупная задолженность страны составила всего 18% ВВП. Около 16,5% приходится на федеральное правительство, а остальное — на региональные власти.