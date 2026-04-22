Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 14:18

Две страны ЕС оказались в долгах на несколько триллионов евро

Госдолг Франции и Италии перевалил за €3 трлн

Государственный долг Франции и Италии превысил отметку в €3 трлн, следует из данных европейского статистического ведомства Евростат по итогам прошлого года. Согласно его информации, по состоянию на конец 2024 года единственной страной Евросоюза с задолженностью выше этого порога являлась Пятая республика, однако теперь к ней присоединился и Рим.

За год государственный долг Франции вырос до €3,5 трлн. В свою очередь, задолженность Италии достигла €3,1 трлн. Кроме того отмечается, что к критической отметке приближается и долг Германии. В 2025 году он увеличился до €2,8 трлн.

Совокупный государственный долг Европейского союза в целом вырос до €15,4 трлн. При этом из 27 стран объединения сократить сумму задолженности удалось только четырем государствам: Дании (-4,5%), Ирландии (-2,6%), Греции (-0,6%) и Кипру (-7,9%).

Ранее сообщалось, что госдолг России, согласно данным Международного валютного фонда, по итогам 2025 года стал самым низким среди стран «Большой двадцатки» (G20). Так, совокупная задолженность страны составила всего 18% ВВП. Около 16,5% приходится на федеральное правительство, а остальное — на региональные власти.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
Каждый второй лифт в России может сломаться в любой момент
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики
Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки
Подросток убил туристку статуей
«Никуда не денется»: Лолита о личной жизни Лепса после расставания с Кибой
Данные клиентов крупного бренда косметики были украдены
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

