Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 10:45

Россия стала лидером среди стран G20 с самым низким уровнем госдолга

Госдолг России за 2025 год стал самым низким среди стран G20 и составил 18% ВВП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Госдолг России по итогам 2025 года стал самым низким среди стран «Большой двадцатки» (G20), передает РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда. Так, совокупная задолженность страны составила всего 18% ВВП. Около 16,5% приходится на федеральное правительство, а остальное — на региональные власти.

Второе место в рейтинге стран с самым безопасным уровнем госдолга заняла Турция (23,5% ВВП), а третье — Саудовская Аравия с 31,7%. На четвертом месте расположилась Индонезия (41%), на пятом — Австралия (51%). Самый высокий общий госдолг оказался у Японии (206,5%), а также у Италии (137,1%) и США (123,9%). Безопасным считают уровень госдолга ниже 60%.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины в 2026 году может достигнуть отметки 122,6% ВВП. Аналитики МВФ ожидают, что на пиковое значение показатель выйдет в 2027 году и достигнет 137,1% ВВП. После этого госдолг перейдет к постепенному снижению.

До этого стало известно, что США не выполнили финансовые обязательства перед Всемирной организацией здравоохранения за 2025–2026 годы. Как уточнил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, государство имеет задолженность еще за 2024 год.

Экономика
Россия
госдолг
G20
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.