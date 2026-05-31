4 секрета дачного шашлыка: что делать, если отравился или подавился

Под Дмитровом 63-летняя пенсионерка подавилась куском шашлыка. Женщина начала задыхаться и потеряла сознание. Приехавшие на вызов медики пытались ее реанимировать, но лишь констатировали смерть. Как есть шашлык, чтобы не нанести вред здоровью, как правильно выбирать и хранить продукт, кому его употреблять запрещено — в материале NEWS.ru.

Как не подавиться шашлыком

Шашлыком можно подавиться, если он жесткий. Несчастные случаи происходят в тот момент, когда человек его быстро ест, плохо прожевывая и разговаривая с другими людьми, рассказала NEWS.ru врач-терапевт, валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова. По ее словам, во время эмоционального разговора можно непроизвольно проглотить непрожеванный кусок. Кроме того, ЧП случаются при плохо подобранных съемных протезах зубов, добавила эксперт.

«Важно, чтобы зубные протезы сидели прочно и не беспокоили человека. Это касается и шашлыков, и рыбных костей. Люди с протезами хуже чувствуют еду и не могут так же качественно жевать, как другие. Нужно откусывать небольшой кусочек и тщательно его пережевывать. Желательно делать 20 жевательных движений на каждый откусанный кусочек», — посоветовала медик.

Все части мяса, которые трудно прожевываются, — жилы, хрящи — необходимо вынимать изо рта, класть на салфетку и выбрасывать, рекомендовала она. По словам Чернышовой, не нужно этого стесняться, потому что речь идет о жизни и смерти, а не о правилах приличия.

«Не надо рисковать. Лучше показаться невоспитанным, чем пострадать», — отметила эксперт.

Врач-профилактик Эвелина Овнанян ранее рассказала NEWS.ru, что при попадании инородного тела в дыхательные пути в первую очередь необходимо успокоиться и начать интенсивно кашлять. «Основной защитный механизм нашего организма поможет в случае частичной закупорки дыхательных путей», — сказала она.

Специалист добавила, что кашлять нужно интенсивно, а для усиления эффекта можно согнуться. Подавлять позывы или пытаться достать застрявший предмет пальцами нельзя. Если этот способ не помогает, то у человека остается около полутора минут на то, чтобы воспользоваться другим подходом.

«Найдите плоскую узкую поверхность (например, спинка стула) и перегнитесь через нее так, чтобы живот был над линией перегиба. Расслабьте ноги, резко навалитесь на предмет. Давление из живота через диафрагму в легкие вытолкнет инородное тело», — сказала врач.

Еще одним способом спасения жизни является прием Геймлиха. Нужно сжать руку в кулак, приложить чуть выше пупка большим пальцем к животу, накрыть кулак другой рукой и сделать пять резких надавливаний на себя и вверх. Овнанян добавила, что этот прием является более эффективным, когда его применяет другой человек, находясь сзади.

«Если вы понимаете, что серьезно подавились, пока кашляете, откройте дверь, наберите 112, выйдите на лестничную площадку и звоните соседям в дверь», — заключила специалист.

Как не отравиться шашлыком

Для того чтобы избежать отравления шашлыком, необходимо покупать мясо у проверенных поставщиков, избегая бродячих торговцев, придорожных развалов и прочих сомнительных мест, заявили опрошенные NEWS.ru эксперты. Чернышова посоветовала выбирать официальные торговые сети и рынки, где есть санитарный врач и качество мяса очень серьезно проверяется.

«Это одно из главных правил, потому что санитарный контроль очень важен. Мясо должно быть свежим. Неприятный запах, липкая текстура, изменение цвета, отсутствие упругости, когда нажимаешь на мясо и не восстанавливается ямка от пальца, — это все признаки некачественного продукта», — подчеркнула она.

По словам Чернышовой, некоторые покупатели убеждены в том, что не очень свежее мясо, замоченное в уксусе, будет пригодным для еды. Медик подчеркнула, что это заблуждение. По ее словам, иногда маринада недостаточно для ликвидации последствий и болезнетворные микробы, попавшие в мясо, могут там распространяться.

Покупая замаринованное мясо, необходимо обращать пристальное внимание на срок годности, посоветовала врач. Она пояснила, что желательно брать самый свежий продукт. Кроме того, кусок качественного мяса можно приправить специями самому.

«Иногда бывает так, что вы сразу наделали много шашлыка и поставили блюдо на улице. Весь день там это мясо стоит, а то и до утра остается, если хорошо погуляли. Несъеденный шашлык нужно сразу убрать в холодильник. Если он пролежал на столе, то требует повторной термической обработки, поскольку есть его нельзя. В готовом шашлыке тоже могут расплодиться микробы», — предупредила эксперт.

Что касается жидкостей для розжига, то они безопасны, если не попадают на еду, заверила Чернышова. Она посоветовала выбирать эту продукцию в официальных магазинах, где она прошла санитарный контроль на безвредность. Следует использовать минимальное количество средств для розжига, подчеркнула врач.

Кому противопоказан шашлык

По словам Чернышовой, шашлык противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Прежде всего, к ним относятся пациенты с панкреатитом, отметила медик.

«Сочетание жирного, жареного и алкоголя дает обострение панкреатита — воспаление поджелудочной железы. Это очень опасное заболевание. С ним иногда трудно справиться, дело доходит до летальных исходов. Второе — это желчнокаменная болезнь и хронический холецистит — воспаление желчного пузыря. В этих случаях категорически нельзя есть шашлык. Если человек ездит на природу, то он берет с собой те продукты и блюда, которые разрешены ему лечащим врачом», — подчеркнула валеолог.

Если у вас есть язва желудка, происходят обострения гастрита, колиты, воспаления кишечника, то как минимум необходимо проконсультироваться с врачом. Лучше всего избегать употребления шашлыка, потому что это пища для здорового желудка, отметила Чернышова.

По ее словам, поджаренные части мяса раздражают желудок. Эта еда трудно переваривается и требует значительного количества пищеварительных соков. Тем людям, кому рекомендована щадящая диета, надо временно исключить шашлык в период обострения.

Как правильно есть шашлык

Врач-диетолог, врач персонифицированной медицины, член ФМБА России Маргарита Королева, кандидат медицинских наук, профессор, посоветовала в беседе с NEWS.ru во время употребления шашлыков добавить больше гарнира.

«В шашлыке не должно быть избытка мяса. Клетка взрослого человека не может принять большое количество белка. В ее составе есть межклеточное пространство, ретикулярная сеть, которая не справляется с его избытком, особенно у людей с патологией сердечно-сосудистой системы. MTOR-система (cерин-треониновая протеинкиназа, которая играет ключевую роль в регуляции ключевых клеточных процессов. — NEWS.ru) взрывается, и возникают проблемы», — пояснила она.

Королева посоветовала при употреблении шашлыка добавить в еду продукты, содержащие растительные волокна. По словам медика, это мягко активизирует желудочно-кишечный тракт и ворсинчатую зону ЖКТ, что позволяет компонентам пищи максимально хорошо усваиваться.

