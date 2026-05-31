31 мая 2026 в 02:27

Страшный грохот внезапно прозвучал в Массачусетсе

AP: грохот прозвучал в Массачусетсе из-за вошедшего в атмосферу Земли метеора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мощный грохот прозвучал на территории американского штата Массачусетс, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Американское метеорное общество. Оно было вызвано входом метеора в атмосферу Земли.

Небесное тело диаметром около 0,9 метра вошло в атмосферу над границей штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс. Сотрудник метеорного общества Роберт Лансфорд отметил, что этот объект «определенно был больше обычного огненного шара».

По его оценке, метеор либо полностью сгорел в атмосфере, либо упал в океан. В результате многие люди не просто услышали громкие звуки, но даже ощутили вибрацию. Угрозы для населения он не представлял.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 мая россияне могу увидеть голубую Луну — она войдет в полную фазу. Наблюдать редкое астрономическое явление можно уже с вечера субботы при условии безоблачного неба, проинформировали в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета.

До этого заведующий отделом исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович рассказал, что комета 3I/ATLAS принесла на Землю синильную кислоту. Он отметил, что ученым уже были известны такие соединения.

