Страшный грохот внезапно прозвучал в Массачусетсе AP: грохот прозвучал в Массачусетсе из-за вошедшего в атмосферу Земли метеора

Мощный грохот прозвучал на территории американского штата Массачусетс, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Американское метеорное общество. Оно было вызвано входом метеора в атмосферу Земли.

Небесное тело диаметром около 0,9 метра вошло в атмосферу над границей штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс. Сотрудник метеорного общества Роберт Лансфорд отметил, что этот объект «определенно был больше обычного огненного шара».

По его оценке, метеор либо полностью сгорел в атмосфере, либо упал в океан. В результате многие люди не просто услышали громкие звуки, но даже ощутили вибрацию. Угрозы для населения он не представлял.

