Астрофизик рассказал, из чего состоят кометы

Кометы состоят из замерзших газов, рассказал 360.ru астроном, астрофизик Владимир Коваль. Он отметил, что эти небесные тела делятся на долгопериодические и короткопериодические.

Обычно комета состоит из замерзших газов. Такой лед не всегда водяной: может быть и замерзшая кислота, и замерзший метан. Эта составляющая дает такой хвост, который направлен от Солнца за счет солнечного ветра. А вторая составляющая — космическая пыль. То есть, грубо говоря, каменные, железные кусочки, — рассказал Коваль.

Астрофизик подчеркнул, что долгопериодические кометы дают более эффектные хвосты, но разрушаются медленнее. По его словам, метеорные дожди можно увидеть ночью, а их зрелищность зависит от количества и скорости падающих частиц.

Ранее профессор Гарварда Ави Леб представил новые данные, которые могут свидетельствовать об искусственном происхождении межзвездной кометы 3I/ATLAS. Анализ снимков с телескопа Hubble показал, что три струи газа и пыли, исходящие от ядра кометы, образуют симметричную систему с ритмичными колебаниями в период около семи часов.