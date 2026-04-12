12 апреля 2026 в 16:29

Россияне смогут увидеть яркую комету в апреле

Комету PANSTARRS смогут увидеть жители России с 15 апреля

Яркую комету PANSTARRS смогут увидеть жители РФ во второй половине апреля, сообщил ТАСС научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК им. К. Э. Циолковского Александр Алексеев. По его словам, человеческому глазу будет доступен максимум действия метеорного потока Лириды.

Эта комета более перспективна для наблюдений, она будет иметь хорошую утреннюю видимость примерно с 15 апреля, и, приближаясь к перигелию, ее яркость должна повыситься до третьей звездной величины, возможно ее наблюдение в бинокли и телескопы, — отметил он.

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников выразил мнение, что связь между повышенной солнечной активностью и ухудшением самочувствия людей существует, но остается незначительной. Он добавил, что повышение солнечной активности привело к тому, что стали появляться северные сияния, в том числе ближе к Москве.

Тем временем комета C/2026 A1, которую называли самой яркой в 2026 году, исчезла после приближения к Солнцу. Ученые добавили, что небесное тело стало частью звезды.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
