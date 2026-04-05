Самая яркая комета 2026 года прекратила свое существование

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 11:03

Солнце поглотило самую яркую комету 2026 года C/2026 A1

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Комета C/2026 A1, которую называли самой яркой в 2026 году, исчезла после приближения к Солнцу, сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии (ИКИ) РАН. Ученые добавили, что небесное тело стало частью звезды.

Комета C/2026 A1 не вернулась в поле зрения космических средств наблюдения, откуда она из-за близости к Солнцу пропала еще вчера около 14:30 по московскому времени. Это означает, что небесное тело больше не существует — оно поглощено Солнцем, став его частью, — написали ученые.

По словам астрономов, вещество небесного тела рассеялось в солнечной короне, а крупные фрагменты могли упасть прямо на поверхность Солнца. Пылевой хвост в момент гибели был оторван и вытеснен во внешнюю корону, где в ближайшее время полностью растворится.

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников выразил мнение, что связь между повышенной солнечной активностью и ухудшением самочувствия людей существует, но остается незначительной. Он добавил, что повышение солнечной активности привело к тому, что стали появляться северные сияния, в том числе ближе к Москве.

Общество
Роскосмос
кометы
солнце
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.