17 мая 2026 в 17:08

Роскосмос показал уникальный снимок метеоритного кратера на Земле

Сергей Кудь-Сверчков
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков запечатлел с борта Международной космической станции уникальный природный объект, находящийся в северной части Республики Чад. На фотографии, опубликованной в официальном Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос», детально запечатлен древний метеоритный кратер Аорунга.

Снимок земной поверхности сделали с высоты около 400 километров над планетой. По оценкам профильных ученых, возраст этой уникальной ударной структуры, расположенной в пустыне Сахара, составляет примерно 345 миллионов лет.

Специалисты отмечают, что данный след от падения крупного метеорита является одной из наиболее хорошо сохранившихся структур подобного типа в мире. Публикация вызвала большой интерес у любителей астрономии и исследователей рельефа Земли.

Ранее грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией в рамках 34-й коммерческой миссии снабжения. Американский аппарат доставил на орбитальный комплекс почти три тонны полезных грузов, включая продовольствие и научное оборудование.

