17 мая 2026 в 17:45

Для тушения мощного пожара в Москве привлекли поезд

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Для помощи в тушении пожара на Амурской улице на востоке Москвы привлекли пожарный поезд, сообщил Telegram-канал «112». Возгорание привело к провисанию пролета моста СВХ.

По информации авторов, личный состав пожарной охраны отвели на безопасное расстояние. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Москве составила 300 квадратных метров. По данным столичного ГУ МЧС, на месте происшествия горят складируемые отделочные материалы. Позже в ведомстве уточнили, что пожар удалось локализовать.

До этого стало известно, что пожар, возникший после взрыва на газовой автозаправочной станции в Пятигорске, был полностью ликвидирован. Информации о новых пострадавших и разрушениях не поступало.

Взрыв на АЗС прогремел при срыве баллона во время разгрузки газовоза. Как отметил градоначальник, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности. Происшествие никак не связано с атакой ВСУ, подчеркнул он.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
