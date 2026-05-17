Для тушения мощного пожара в Москве привлекли поезд Пожарный поезд направили для тушения пожара на востоке Москвы

Для помощи в тушении пожара на Амурской улице на востоке Москвы привлекли пожарный поезд, сообщил Telegram-канал «112». Возгорание привело к провисанию пролета моста СВХ.

По информации авторов, личный состав пожарной охраны отвели на безопасное расстояние. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Москве составила 300 квадратных метров. По данным столичного ГУ МЧС, на месте происшествия горят складируемые отделочные материалы. Позже в ведомстве уточнили, что пожар удалось локализовать.

