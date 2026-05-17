17 мая 2026 в 10:24

Восемь поездов «Таврия» задерживаются из Крыма из-за перекрытия моста

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Восемь пассажирских поездов компании «Таврия», следующих из Крыма на материковую часть России, задерживаются в пути из-за временной приостановки движения на Крымском мосту, сообщили в Telegram-канале «Гранд сервис экспресс». Перевозчик опубликовал актуальные данные о ситуации по состоянию на 09:00 по московскому времени.

Самые большие задержки зафиксировали у составов, отправившихся 15 мая: поезд №078 Симферополь — Санкт-Петербург задерживается на 6,5 часов, поезд №174 Евпатория — Москва — на 6,5 часов, а поезд №092 Севастополь — Москва — на 7 часов. Среди рейсов, отправившихся 16 мая, задерживаются еще пять составов: на 2-4 часа опаздывают поезда в Москву, Санкт-Петербург и Пермь. Остальные поезда, которые ранее также были задержаны, уже следуют графиком либо прибыли на станции назначения.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили. Причины не уточняются. Кроме того, Морской пассажирский транспорт Севастополя также приостановил движение. Паромы и катера прекратили рейсы через бухту.

