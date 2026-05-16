Движение машин по Крымскому мосту приостановили

Причины не уточняются. Кроме того, Морской пассажирский транспорт Севастополя также приостановил движение. Паромы и катера прекратили рейсы через бухту.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что девять пассажирских составов «Таврии», курсирующих между южными регионами и центральной частью России, следовали с отставанием от графика. Причиной сбоев стала приостановка движения по Крымскому мосту.

До этого длина пробки на Крымском мосту составила 30 километров перед началом майских праздников. Переправу заблокировали 30 апреля примерно в 03:00 из-за начавшихся украинских атак, на въезде к мосту тогда скопилась очередь из 4 тыс. машин.