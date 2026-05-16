Силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов МО России: силы ПВО за сутки сбили 12 авиабомб и более 350 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 12 управляемых авиационных бомб, сообщили в Министерстве обороны РФ. Военные также нейтрализовали 353 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — указали в ведомстве.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. В минувшую неделю противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны, что показывает преднамеренный характер атак и стремление Киева нанести наибольший ущерб гражданам России.

Ранее в станице Тамань по нескольким адресам нашли обломки дронов, которые повредили частные домовладения. В результате инцидента пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь на месте.