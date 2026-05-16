Посадка картошки обернулась вызовом экстренных служб из-за обнаружения предмета, похожего на снаряд, сообщили изданию «Восток-Телеинформ» в пресс-службе Росгвардии. Инцидент случился во дворе частного дома в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники группы разминирования ОМОН.

Специалисты ведомства оперативно установили, что из земли был извлечен настоящий 76-миллиметровый артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии. Опасная находка, до сих пор содержавшая в себе взрывчатое вещество, была аккуратно изъята и передана на полигон для дальнейшей утилизации.

Ранее рабочие обнаружили неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня «Град» при рытье траншеи для прокладки труб в Мариуполе. На место сразу же вызвали саперов, которые исследовали находку и увезли на полигон.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что саперы всего за неделю работы обезвредили свыше 400 взрывоопасных предметов. По словам главы региона, украинские военные не прекращают попыток расшатать ситуацию в области.