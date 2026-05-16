16 мая 2026 в 12:21

Бурятские дачники нашли снаряд при посадке картошки

Жители Улан-Удэ пошли сажать картошку и выкопали артиллерийский снаряд

Посадка картошки обернулась вызовом экстренных служб из-за обнаружения предмета, похожего на снаряд, сообщили изданию «Восток-Телеинформ» в пресс-службе Росгвардии. Инцидент случился во дворе частного дома в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники группы разминирования ОМОН.

Специалисты ведомства оперативно установили, что из земли был извлечен настоящий 76-миллиметровый артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии. Опасная находка, до сих пор содержавшая в себе взрывчатое вещество, была аккуратно изъята и передана на полигон для дальнейшей утилизации.

Ранее рабочие обнаружили неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня «Град» при рытье траншеи для прокладки труб в Мариуполе. На место сразу же вызвали саперов, которые исследовали находку и увезли на полигон.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что саперы всего за неделю работы обезвредили свыше 400 взрывоопасных предметов. По словам главы региона, украинские военные не прекращают попыток расшатать ситуацию в области.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

