Российские рабочие рыли траншею для труб и нашли снаряд от РСЗО В Мариуполе рабочие наткнулись на неразорвавшийся снаряд от РСЗО «Град»

Рабочие обнаружили неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня «Град» при рытье траншеи для прокладки труб в Мариуполе, передает Telegram-канал «Mash на Донбассе». На место сразу же вызвали саперов, которым предстоит обследовать опасную находку и принять решение о ее дальнейшей судьбе.

Специалисты проверят боеприпас на предмет безопасности. Если угрозы не будет, его извлекут и вывезут. В противном случае снаряд обезвредят на месте или уничтожат подрывом.

Ранее около 15 тыс. жителей французского города Коломб, расположенного в пригородной зоне Парижа, были эвакуированы в связи с работами по обезвреживанию снаряда, оставшегося со времен Второй мировой войны. По данным источника, боеприпас обнаружили 10 апреля, а его ликвидацию произвели в воскресенье, 19 апреля.

Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что за семь дней специалисты обезвредили свыше 400 взрывоопасных предметов. По словам главы региона, украинские военные не прекращают попыток расшатать ситуацию в области.