19 апреля 2026 в 12:16

Пригород Парижа опустел из-за бомбы времен Второй мировой войны

Около 15 тыс. жителей пригорода Парижа эвакуировали из-за старинного снаряда

Коммуна Коломб Коммуна Коломб Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Около 15 тыс. жителей французской коммуны Коломб в пригороде Парижа эвакуировали из-за обезвреживания снаряда времен Второй мировой войны, передает телеканал BFMTV. Согласно его информации, боеприпас нашли 10 апреля, а разминирование назначили на воскресенье, 19 апреля.

Команда саперов прибыла в Коломб для разминирования взрывного устройства Второй мировой войны. Все жители в радиусе 450 метров должны были покинуть свои дома. <...> Это коснулось около 15 тыс. человек, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что плотность минирования территории Донбасса сейчас считается одной из самых высоких в мире. Как уточнил генеральный директор компании гуманитарного разминирования «Эмерком-демайнинг» Богдан Пилипчук, после 2022 года саперы начали обнаруживать наиболее необычные виды взрывоопасных предметов.

До этого стало известно, что Великобритания опасается взрыва американского грузового судна SS Richard Montgomery, затонувшего во время Второй мировой войны недалеко от Ширнесса, графство Кент. Корабль перевозил партии боеприпасов во Францию.

Европа
Франция
Париж
Вторая мировая война
эвакуации
