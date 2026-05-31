ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 00:57

В Нигерии растет число погибших от холеры

Punch: в Нигерии число погибших от холеры достигло 37

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

С начала мая в штате Борно на северо-востоке Нигерии зафиксировали не менее 37 смертей и более 3 тыс. случаев заражения холерой, сообщила газета Punch со ссылкой на местные медицинские власти. Нынешнюю вспышку там называют чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения.

По данным Минздрава страны, эпидемия охватила 36 районов штата. Эпицентром является административный центр Майдугури, где зафиксировано более половины всех случаев.

Нигерия вместе с международными партнерами наращивает ресурсы для сдерживания болезни. Власти улучшают системы водоснабжения и гигиены, а также готовят инфекционные центры к наплыву пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на конгрессе «Эпидемиология-2026» рассказала, что в мире зафиксирована реализация эпидемиологических рисков холеры, и тенденции к их снижению не наблюдается. Ситуация, по ее оценке, развивается на фоне глобальной нестабильности.

Также Роспотребнадзор обращал внимание, что угроза распространения чумы на территории России полностью исключена. В ведомстве напомнили, что за последние пять лет для отработки навыков совместного реагирования на угрозу было проведено 29 профилактических учений с охватом более 1,5 тыс. человек.

Мир
Нигерия
холера
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.