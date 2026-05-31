В Нигерии растет число погибших от холеры Punch: в Нигерии число погибших от холеры достигло 37

С начала мая в штате Борно на северо-востоке Нигерии зафиксировали не менее 37 смертей и более 3 тыс. случаев заражения холерой, сообщила газета Punch со ссылкой на местные медицинские власти. Нынешнюю вспышку там называют чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения.

По данным Минздрава страны, эпидемия охватила 36 районов штата. Эпицентром является административный центр Майдугури, где зафиксировано более половины всех случаев.

Нигерия вместе с международными партнерами наращивает ресурсы для сдерживания болезни. Власти улучшают системы водоснабжения и гигиены, а также готовят инфекционные центры к наплыву пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на конгрессе «Эпидемиология-2026» рассказала, что в мире зафиксирована реализация эпидемиологических рисков холеры, и тенденции к их снижению не наблюдается. Ситуация, по ее оценке, развивается на фоне глобальной нестабильности.

Также Роспотребнадзор обращал внимание, что угроза распространения чумы на территории России полностью исключена. В ведомстве напомнили, что за последние пять лет для отработки навыков совместного реагирования на угрозу было проведено 29 профилактических учений с охватом более 1,5 тыс. человек.