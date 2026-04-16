В Роспотребнадзоре предупредили об эпидемиологических рисках холеры

16 апреля 2026 в 11:37

Попова предупредила о росте эпидемиологических рисков холеры

В мире зафиксирована реализация эпидемиологических рисков холеры, и тенденции к их снижению не наблюдается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конгрессе «Эпидемиология-2026». Ситуация, по ее оценке, развивается на фоне глобальной нестабильности, сообщает ТАСС.

Холера вроде бы всегда была, была тише, была громче. Сейчас, с учетом нестабильности в мире <…>, уже есть реализация эпидемиологических рисков, и, безусловно, меньше они не станут, — сказала Попова.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что через воду из-под крана можно заразиться холерой, гепатитом, кишечной палочкой и другими опасными заболеваниями. В разговоре с NEWS.ru он объяснил, что вода является удобным источником для размножения вирусов и бактерий. Врач подчеркнул, что это может привести даже к летальному исходу. Он подчеркнул, что весной, когда идет таяние вод и в обычную питьевую воду может попасть любой химический реагент, ни в коем случае нельзя пить из-под крана.

До этого сообщалось, что в Муроме было зарегистрировано 106 случаев острой кишечной инфекции, госпитализировано 50 человек, из них 25 — дети. Известно, что пациенты находятся в состоянии легкой и средней тяжести и получают необходимое лечение.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
