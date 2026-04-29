Попова ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС

Попова заявила об отсутствии рисков для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС

Рисков для здоровья жителей Туапсе из-за последствий чрезвычайной ситуации на нефтеперерабатывающем заводе на сегодняшний день нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Юнашев Live». По ее словам, на месте работают специалисты Роспотребнадзора.

Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось. <...> На сегодняшний день все, что нужно было сделать, — сделано. <...> Мы держим ситуацию под контролем очень плотно. Сегодня (риска для здоровья. — NEWS.ru) нет, — сказала Попова.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшем после новой атаки БПЛА. По его данным, соответствующие исследования провел Роспотребнадзор. При этом отдельно подчеркивается, что загрязнение незначительно и в меньшем объеме, чем при прошлом пожаре на НПЗ.

До этого президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.