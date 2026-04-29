Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 15:46

Попова ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС

Попова заявила об отсутствии рисков для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС

Анна Попова Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рисков для здоровья жителей Туапсе из-за последствий чрезвычайной ситуации на нефтеперерабатывающем заводе на сегодняшний день нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Юнашев Live». По ее словам, на месте работают специалисты Роспотребнадзора.

Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось. <...> На сегодняшний день все, что нужно было сделать, — сделано. <...> Мы держим ситуацию под контролем очень плотно. Сегодня (риска для здоровья. — NEWS.ru) нет, — сказала Попова.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшем после новой атаки БПЛА. По его данным, соответствующие исследования провел Роспотребнадзор. При этом отдельно подчеркивается, что загрязнение незначительно и в меньшем объеме, чем при прошлом пожаре на НПЗ.

До этого президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.

Регионы
Анна Попова
Туапсе
чрезвычайные ситуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-чемпион мира отреагировал на допуск российских боксеров до соревнований
Власти Приморья рассказали, сколько туристов ожидают в летний сезон
Друзья погибшего на тракторе подростка раскрыли подробности трагедии
Британия отозвала аккредитацию дипломата России и вызвала посла в МИД
Журналист сравнил низкий рейтинг Стармера с Джонсоном накануне отставки
В России появится новая зона с казино
Песков ответил, планируется ли разговор Путина с президентом ОАЭ
«Из офшоров подтянуть»: Матвиенко обратилась к богатейшему человеку России
Петербургские врачи сконструировали клапан для сердца пациента
Появились подробности поджога дома Стармера украинцами
Обновить квартиру за выходные: что изменит ощущение от дома без ремонта
Глава Росатома назвал убийством гибель сотрудника ЗАЭС от удара ВСУ
Белоусов обратился к бойцам ВС РФ после освобождения Ильиновки
Путин раскрыл, готовы ли российские компании работать на рынке Конго
Психотерапевт перечислила плюсы занятия танцами
«Будут грабить»: экс-нардеп о налоговой реформе на Украине по требованию ЕС
Попова ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС
Раскрыто число торгующих просрочкой продавцов в России
IT-эксперт ответил, обоснованы ли опасения Маска об угрозе ИИ человечеству
Россиянам рассказали, как увеличилась доля онлайн-торговли
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.